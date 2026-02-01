Israel anuncia que MSF tendrá que cesar sus actividades en Gaza en febrero

Israel anunció el domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) tendrá que cesar sus actividades en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por haberse negado a proporcionar la lista de sus empleados palestinos

El Ministerio de la Diáspora israelí, encargado del registro de las organizaciones humanitarias, anunció que dará por terminadas las actividades de MSF en el territorio palestino por no haber entregado esa lista, una obligación aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región

En diciembre, el ministerio había indicado que prohibiría a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas MSF, operar en Gaza a partir del 1 de marzo por no haber proporcionado información detallada sobre su personal palestino

Según el ministerio israelí, dos empleados de MSF tenían vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás y su aliado la Yihad Islámica, algo que la oenegé niega categóricamente

El domingo, el ministerio declaró que MSF se comprometió a principios de enero a compartir la lista pero que, pese a su compromiso público, la organización se abstuvo de entregarla

Posteriormente, MSF anunció que no tenía intención de iniciar el proceso de registro, en contradicción con sus declaraciones anteriores, añadió el ministerio

En un comunicado publicado el viernes, MSF había indicado que aceptó en enero, como medida excepcional, compartir una lista parcial de los nombres de miembros de su personal palestino e internacional, supeditada a compromisos claros respecto a su seguridad

Pese a estos esfuerzos reiterados, en los últimos días ha quedado claro que no era posible ningún diálogo con las autoridades israelíes para obtener las garantías necesarias, añadió MSF, que decidió en consecuencia no compartir la lista de su personal palestino e internacional con las autoridades israelíes