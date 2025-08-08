Israel anuncia que su ejército va a "tomar el control" de Ciudad de Gaza

El gabinete de seguridad de Israel aprobó en la noche del jueves al viernes el plan presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para "derrotar" al movimiento islamista Hamás, que incluye hacerse con Ciudad de Gaza, según un comunicado de su oficina.

El ejército israelí "se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza [norte], al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", indicó el boletín.

"El gabinete de seguridad, por mayoría de votos, ha adoptado cinco principios para poner fin a la guerra", añade.

Los precisa como "el desarme de Hamás; la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza; y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

"Una mayoría decisiva de los ministros del gabinete consideró además que un plan alternativo" sometido a su examen "no permitiría ni derrotar a Hamás ni recuperar a los rehenes", asegura el comunicado.

Netanyahu afirmó el jueves que Israel quiere tomar el control total de la Franja pero no gobernarla, poco antes de la reunión de su gabinete de seguridad.

Israel está bajo presión internacional y las agencias de la ONU advierten de una "hambruna" en el territorio devastado por la guerra.