Israel anuncia reapertura limitada del puesto fronterizo de Rafah a partir del domingo

Israel anunció este viernes que el puesto fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrirá el domingo para permitir un paso limitado y controlado de personas.

"En conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directriz política, el paso de Rafah abrirá este domingo en ambos sentidos, para permitir un movimiento de personas únicamente", indicó en un comunicado el COGAT, el organismo del ministerio israelí de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

"La salida de la Franja de Gaza y la entrada en ésta, por medio del paso de Rafah, se autorizará en coordinación con Egipto", previa autorización de seguridad de Israel, y bajo supervisión de la misión de la UE", puntualizó el COGAT.