Israel anuncia registro en un cementerio de Gaza por restos del último rehén

Las fuerzas israelíes registran este domingo un cementerio en el norte de Gaza en busca de los restos de Ran Gvili, el último rehén aún retenido en el territorio palestino después de los ataques de Hamás en octubre de 2023, informó la oficina del primer ministro.

"La operación se lleva a cabo en un cementerio en el norte de Gaza e implica extensos esfuerzos de búsqueda, aprovechando al máximo toda la inteligencia disponible", señaló la oficina de Benjamin Netanyahu y añadió que los esfuerzos continuarán "mientras sea necesario".

Por su parte, el movimiento islamista Hamás confirmó las búsquedas y agregó que entregó a los mediadores las informaciones que poseía sobre el lugar donde "encontrar los restos del cautivo".

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque en territorio israelí que desató la guerra en Gaza.