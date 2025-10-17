Israel anuncia una demarcación de la 'línea amarilla' a la que se replegaron sus tropas en Gaza

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes un proceso de demarcación de la 'línea amarilla' a la que se replegaron sus tropas en la Franja de Gaza durante los últimos días en el marco del acuerdo alcanzado la semana pasada con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), para "determinar claramente" dónde se encuentran las fuerzas israelíes, que "responderán con fuego" a cualquiera que la cruce.

"En línea con mis instrucciones, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) empezaron a marcar la 'línea amarilla' a lo largo del trazado, que cubre más del 50% por ciento de la Franja, con unas marcas continuas especiales para determinar claramente por dónde pasa la línea de separación política y de seguridad", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Así, ha resaltado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que este proceso sirve de "advertencia" a "los terroristas de Hamás y los residentes de Gaza" sobre que "cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego", en medio de las acusaciones contra Israel sobre violaciones del alto el fuego tras la muerte de más de una decena de palestinos en ataques registrados durante los últimos días.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado el jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel el 11 de octubre se han registrado 23 muertos y 122 heridos por los ataques israelíes, mientras que en este periodo se han recuperado 381 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas de Israel en el marco del acuerdo con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, Israel ha afirmado que sus acciones no suponen violaciones del acuerdo y ha resaltado que sus tropas se han limitado a responder contra "sospechosos" que se habrían acercado a ellas, reiterando sus advertencias a la población gazatí contra aproximarse a los puntos en los que siguen desplegadas, que cubren el 53% por ciento del territorio del enclave.

El acuerdo de la semana pasada ha llevado aparejado un alto el fuego y el inicio de un proceso de liberación de israelíes --vivos y muertos-- secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes. Hasta la fecha, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado nueve cadáveres, con discrepancias sobre la identidad de una décima persona.

Israel ha liberado además a más de 1900 palestinos que estaban en sus prisiones y ha entregado hasta ahora 120 cuerpos de palestinos muertos en el marco de su ofensiva y cuyos cuerpos retenía desde entonces.

Sin embargo, no ha procedido a autorizar el paso de ayuda humanitaria en los niveles acordados citando retrasos en la entrega de cadáveres por parte de Hamás, que sostiene que no cuenta con maquinaria adecuada para recuperarlos de entre los edificios bombardeados por Israel. Las autoridades gazatíes afirmaron el jueves que la citada ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha 67.967 muertos y 170.179 heridos, si bien ha reiterado que "hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no pueden llegar hasta ellos", por lo que considera que la cifra real es superior.