Israel anuncia una nueva interceptación de un dron cargado con armas que cruzó la frontera desde Egipto

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles una nueva interceptación de un dron cargado con armamento que habría cruzado la frontera desde Egipto, en línea con operaciones similares durante los últimos meses, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado al respecto.

Así, ha explicado en un comunicado que los militares "identificaron durante la noche del martes un dron que cruzó a territorio israelí desde el oeste, en un intento de introducir armas de contrabando".

"El dron, que portaba tres armas, fue localizado e interceptado", ha sostenido.

"Las armas localizadas (en el dron derribado) fueron transferidas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", ha reseñado, sin pronunciarse por ahora sobre quién estaría detrás de este intento de contrabando de armamento en la frontera, dos días después de una interceptación similar en la zona.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.