Israel anunciará más adelante la fecha de apertura del paso de Rafah en Gaza
Israel dijo el jueves que la fecha de reapertura del paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, se anunciará en una fase posterior y que no permitirá la entrada de ayuda humanitaria por ese lugar.
"La fecha de la apertura del paso de Rafah para el movimiento de gente solo será anunciado en una fase posterior, una vez la parte israelí, junto a la parte egipcia, complete las preparaciones necesarias para la apertura", dijo en un comunicado el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles palestinos.
"Se debe enfatizar que la ayuda humanitaria no transitará por el paso de Rafah. Esto nunca fue acordado", señaló el COGAT. "La ayuda continuará entrando a la Franja de Gaza" por otros pasos, agregó.
