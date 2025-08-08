Israel: Aprobado el plan de Netanyahu de ocupar Gaza

El gabinete de seguridad de Tel Aviv dio luz verde el jueves por la noche, luego de diez horas de discusión, a la ocupación total de la Franja de Gaza.

El comunicado divulgado este viernes por la oficina del premier Benyamin Netanyahu afirma que "el Gabinete de Seguridad ha adoptado por amplia mayoría los cinco principios para el fin de la guerra: desmantelamiento del arsenal de Hamás; retorno de todos los rehenes, vivos y muertos; desmilitarización de la Franja de Gaza; control israelí de la seguridad en la Franja; establecimiento de una administración civil alternativa, ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

El ejército "se prepara para tomar el control de Gaza City, una ciudad parcialmente destruida en el norte del territorio, "mientras distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", sostiene el comunicado.

Alemania respondió anunciando la suspensión de las exportaciones de armas que Israel podría utilizar en Gaza y la ONU pidió que se detenga el plan inmediatamente. El premier británico, Keir Starmer, lo calificó de "error" y China expresó su "gran preocupación.

Hamás, que aún mantiene a 49 rehenes, 27 de los cuales se presumen muertos, afirmó que la decisión israelí supone el "sacrificio" de estos rehenes. La milicia yihadista también denunció "un nuevo crimen de guerra" que "le costará caro a Israel".

El premier israelí enfrenta una gran presión, tanto externa como interna, para que ponga fin a la guerra desatada tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Los familiares de rehenes insisten en la necesidad de un acuerdo, igual que muchos de los aliados del país.

Tras la decisión del Gabinete de Seguridad, un alto funcionario israelí enfatizó que "la operación que prepararán las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se centra únicamente en Gaza City: el objetivo es evacuar a todos los residentes de la ciudad a los campos de refugiados centrales y otras zonas antes del 7 de octubre de 2025", segundo aniversario de los ataques terroristas de Hamás.

"Se impondrá un asedio a los terroristas que permanezcan en la zona y, mientras tanto, el ejército maniobrará dentro de la ciudad, agregó la fuente a la prensa local, y agregó que Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, fueron autorizados a aprobar el plan operativo final de las FDI.

Desde el comienzo de la guerra, las FDI han evitado entrar en gran parte de la ciudad de Gaza. La operación requerirá la evacuación de aproximadamente un millón de gazatíes. (ANSA).