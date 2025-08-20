Israel aprueba el plan que divide Cisjordania

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 20 AGO - El ministro israelí Bezalel Smotrich, un halcón de extrema derecha en el gobierno de Benjamín Netanyahu, se regocijó hoy al anunciar la aprobación final del nuevo asentamiento E1 al este de Jerusalén, que divide Cisjordania, separando el norte del sur y fragmentando aún más el territorio de un posible futuro Estado.

"El Estado palestino se está borrando de la mesa, no con eslóganes, sino con hechos", proclamó Smotrich, para quien cada una de las 3400 nuevas viviendas destinadas a colonos representa "un clavo en el ataúd de esta peligrosa idea".

Los nuevos asentamientos propuestos, considerados ilegales por Naciones Unidas según el derecho internacional, fueron condenados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que acusa a Israel de intentar transformar Cisjordania en una "verdadera prisión" y de "socavar las perspectivas de implementar la solución de dos Estados".

La Unión Europea, por su parte, reiteró su llamamiento a Israel para que desista de los asentamientos.

"La política de asentamientos, que incluye demoliciones, traslados forzosos, desalojos y confiscación de viviendas, debe cesar.

Sumada a la continua violencia de los colonos y las operaciones militares, estas decisiones unilaterales están agravando una situación ya de por sí tensa sobre el terreno y socavando aún más cualquier posibilidad de paz", advirtió Bruselas.

Mientras, Londres emitió una firme condena del ministro de Defensa, David Lammy.

Incluso el histórico movimiento pacifista israelí Peace Now critica el proyecto, al considerar que su único propósito es "sabotear una solución política para Gaza y Cisjordania y precipitar un estado binacional de apartheid".

Netanyahu también quiere acelerar la operación para ocupar la ciudad de Gaza y varios campos de refugiados vecinos, considerados "los últimos bastiones de Hamás".

Se espera que la respuesta de Israel a la propuesta árabe de una tregua de 60 días a cambio de algunos de los rehenes, ya aceptada por la facción palestina, se conozca en los próximos días.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para atacar la ciudad más poblada de la Franja —que también incluye la evacuación de un millón de palestinos ya exhaustos hacia el sur— y la retirada de aproximadamente 60.000 reservistas "para completar la misión".

Justo al sur, cerca de Khan Yunis, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber repelido un ataque a gran escala, descrito por los medios israelíes como el mayor desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 10 terroristas que intentaron infiltrarse en una posición de la Brigada Kfir y resultaron heridos tres soldados.

Las Brigadas Izzedin al-Qassam se atribuyeron la responsabilidad del ataque, alegando que causó varias muertes y lesiones entre sus soldados.

Al igual que el nuevo asentamiento en Cisjordania, la inminente ofensiva en Gaza también preocupa a la comunidad internacional.

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, una nueva operación militar "solo puede conducir a un verdadero desastre para ambos pueblos y arrastrar a la región a una guerra permanente".

Para el presidente del Palacio del Elíseo, ya enfrentado a Netanyahu, quien lo acusa de "alimentar el antisemitismo" en su búsqueda de un Estado palestino, Gaza, por el contrario, necesita un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes, el desarme de Hamás y "una misión internacional de estabilización" en la que colabora con Egipto y Jordania.

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump se mantiene firme del lado de Israel, calificando a Netanyahu de "héroe de guerra" que "está luchando", declaró el magnate antes de atribuirse el mismo título.

Tanto es así que el Departamento de Estado anunció sanciones contra cuatro jueces más de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusando al organismo de ser "un instrumento de guerra legal contra Estados Unidos y su estrecho aliado, Israel".

Netanyahu felicitó a Marco Rubio por la medida, "una acción decisiva contra la campaña de difamación y mentiras contra el Estado de Israel (y sus fuerzas armadas) en favor de la verdad y la justicia".

Por su parte, la CPI denunció "un atentado contra su independencia" y prometió que "seguirá cumpliendo su mandato con firmeza, a pesar de cualquier presión o amenaza".

