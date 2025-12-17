Israel aprueba un acuerdo de gas natural con Egipto, según Netanyahu

JERUSALÉN, 17 dic (Reuters) - Israel aprobó un acuerdo que suministrará gas natural a Egipto, según declaró el miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo describió como el mayor acuerdo de gas de la historia del país.

Israel firmó el acuerdo de exportación en agosto, para suministrar hasta US$35.000 millones de dólares de gas a Egipto desde el yacimiento de gas natural de Leviatán.

"Hoy he aprobado el mayor acuerdo de gas de la historia de Israel. El acuerdo asciende a 112.000 millones de shekels (US$34.670 millones de dólares)", dijo Netanyahu en una declaración televisada. "Este acuerdo con la compañía estadounidense Chevron, con socios israelíes, suministrará gas a Egipto".

Añadió que el acuerdo, que se había retrasado por algunas cuestiones pendientes, contribuiría a garantizar la estabilidad en la región.

Debería aliviar la crisis energética de Egipto, que ha gastado miles de millones de dólares en importar gas natural licuado desde que sus propios suministros no cubrían la demanda.

La producción egipcia empezó a disminuir en 2022, lo que le obligó a abandonar su ambición de convertirse en un centro de abastecimiento regional. Ha recurrido cada vez más a Israel para compensar el déficit.

(Reporte de Maayan Lubell; edición de Mark Heinrich, Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)