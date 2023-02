Israel aprueba un plan para fortificar las paradas de autobús de Jerusalén tras los últimos ataques

El Gobierno de Israel ha aprobado un plan para "reforzar la seguridad" en Jerusalén tras los últimos atentados, incluida la fortificación de paradas de autobús en la ciudad para intentar evitar la repetición de atropellos intencionados en estos lugares.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha apuntado en un comunicado a un "plan conjunto" con la Alcaldía de Jerusalén para "aumentar la sensación de seguridad personal de los residentes de la ciudad", algo que incluye el aumento del despliegue de policías.

Así, ha subrayado que "se empezará inmediatamente a reforzar 300 paradas de autobús consideradas de alta prioridad y que ahora mismo no están protegidas", tras lo que se procederá a "seguir reforzando las otras cerca de 700 paradas de autobús en la ciudad".

Netanyahu ha resaltado que el Gobierno "trabaja día y noche para restaurar la sensación de seguridad" tras "el reciente repunte de incidentes difíciles en el país en general y en la capital en particular", en referencia a Jerusalén.

"Como parte de ello, y en el marco de las decisiones del Gabinete de Seguridad y acciones adicionales que hemos adoptados, hemos decidido reforzar inmediatamente cientos de paradas de autobús definidas como de alta prioridad, en lo que es meramente la primera etapa del refuerzo de todas las estaciones de autobús en Jerusalén", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, ha dado las gracias a Netanyahu y su oficina por su "rápida respuesta" y por "encontrar soluciones inmediatas para la seguridad personal de los residentes de Jerusalén". "Los trabajos para reforzar las paradas de autobús de la ciudad empezarán inmediatamente", ha remachado.

El plan habría provocado el malestar del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien el martes dijo que busca crear una "guardia nacional" que "inunde las calles de fuerzas de seguridad y restaure la seguridad y la gobernanza".

Ben Gvir, líder del ultraderechista Otzma Yehudit, ha intentado impulsar una operación militar en Jerusalén Este similar a 'Escudo Defensivo', que tuvo lugar en 2002, si bien no ha contado con el apoyo de Netanyahu, en el marco de sus diferencias sobre seguridad.

En este sentido, una figura cercana al ministro ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión israelí Channel 12 que "los refuerzos (en las paradas de autobús) son importantes, pero no son para nada la respuesta al terrorismo". "No es un accidente que el ministro no haya firmado el comunicado emitido por la oficina de Netanyahu", ha especificado.

Los ataques ejecutados durante las últimas semanas se han saldado con la muerte de once israelíes, entre ellos siete que murieron en un atentado en el asentamiento de Neve Yaakov. Asimismo, han muerto más de 40 palestinos a manos de las fuerzas de seguridad de Israel.

Europa Press