Israel apunta a un "aumento del terrorismo" en Cisjordania centrado en ataques armados desde vehículos

Un portavoz del Ejército israelí justifica el uso de un dron cerca de Yenín y condena los ataques de colonos contra palestinos

El Ejército de Israel ha apuntado este viernes a "un aumento del terrorismo" en Cisjordania que se centra en ataques perpetrados por que abren fuego desde vehículos en marcha, al tiempo que ha justificado el uso de un dron el miércoles para matar a tres sospechosos en los alrededores de Yenín y ha condenado los "horribles incidentes" provocados por colonos israelíes que atacaron varias localidades palestinas.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Daniel Hagari ha señalado durante un acto con medios de comunicación, entre ellos Europa Press, que esta escalada de los ataques en Cisjordania se ve alimentada por un flujo de armas hacia allí desde varios países, así como por "dinero" entregado por Irán y por grupos armados palestinos que operan en la Franja de Gaza, entre ellos Hamás y Yihad Islámica.

Así, ha manifestado que los incidentes, que han dejado 25 israelíes muertos en 2023, están protagonizados por "hombres armados que usan coches en las carreteras principales" para sus ataques, incluidos los que se saldaron con la muerte de Lucy Dee y sus dos hijas --un atentado perpetrado en abril cerca del asentamiento de Hamra-- y las cuatro víctimas mortales del ataque de este martes en los alrededores del asentamiento de Eli.

"Tenemos que estar más centrados en esta amenaza", ha reconocido Hagari, quien ha sostenido que esta "nueva amenaza" lleva al Ejército a "medidas diferentes", incluido el citado uso de un dron cerca de Yenín contra un vehículo en el que viajaban tres palestinos armados --identificados como dos miembros de Yihad Islámica y uno del brazo armado de Al Fatá--, en el que fue el primer uso de este tipo de aparatos en Cisjordania desde el final de la Segunda Intifada hace cerca de dos décadas.

"En la lucha contra el terrorismo hay dos normas", ha argüido, al tiempo que ha dicho que "si hay información de Inteligencia previa, hay que evitar que pase". "Adoptamos las medidas necesarias y evitamos que las actividades terroristas sucedan", ha dicho, antes de agregar que la segunda opción implica "perseguir a los terroristas" después del ataque, lo que "a veces lleva horas, a veces lleva más".

En este sentido, ha subrayado que, en el caso del ataque con dron, el Ejército israelí "tenía información de Inteligencia de que este escuadrón de hombres armados se preparaba para ir y quizá matar a otra familia", si bien ha manifestado que en un primer momento "no contaban con datos suficientes" para determinar si los sospechosos eran los ocupantes del vehículo.

Por ello, ha reseñado que el dron siguió el vehículo hasta el cruce de Jalamé, donde "salieron del coche y dispararon contra un puesto de control". "Tras ello, usamos el dron, un aparato táctico, para neutralizar la amenaza", ha relatado, antes de confirmar que el aparato era un Hermes. "Vimos tres personas armadas disparando desde dentro del vehículo y los neutralizamos", ha subrayado Hagari.

De esta forma, señalado que el Ejército "utilizará las cosas cuando haya necesidad, no sólo por usarlas", antes de puntualizar que antes de dar la orden de ataque se tuvo en cuenta la "gestión de riesgos", incluida una valoración que incluyó evitar una nueva operación en Yenín con el objetivo de evitar "una nueva escalada en la zona". Así, ha hecho referencia a los incidentes registrados el lunes, cuando siete palestinos --entre ellos dos menores-- murieron y más de 90 resultaron heridos a manos del Ejército durante una operación en la ciudad.

La redada derivó en enfrentamientos armados, en el marco de los cuales estalló un artefacto explosivo al paso de un vehículo militar israelí, lo que llevó a Israel a lanzar una "operación logística" para evacuar a soldados atrapados, durante la cual un helicóptero militar Apache abrió fuego contra "personas armadas", también la primera vez que se registra un ataque de este tipo desde la Segunda Intifada.

Hagari ha especificado que este repunte de la inseguridad deriva en parte de un mayor flujo de armas a Cisjordania, principalmente desde territorio jordano, si bien ha indicado que también se han registrado entregas desde la Franja de Gaza --a través de la frontera con Egipto-- e incluso desde dentro de Israel. Además, el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Irán "están intentando" aumentar las entregas de armas a grupos palestinos para que perpetren ataques.

El portavoz del Ejército ha denunciado además que Hezbolá ha instalado varias tiendas de campaña en el lado israelí de la Línea Azul --la frontera entre ambos países-- en las que hay "personas armadas" y ha denunciado que este acto "va contra el Derecho Internacional". "Es una acción provocativa", ha lamentado, al tiempo que ha segurado que las autoridades israelíes han presentado "todas las pruebas" a la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

"Tiene que haber una aplicación de la ley. Si no, no dejaremos que Hezbolá esté ahí", ha sostenido. "Hemos pedido que la FINUL quite las tiendas. Si la ONU y Líbano no hacen nada, no permitiremos que haya tiendas con personas armadas de Hezbolá. Intentaremos hacerlo de forma pacífica, y espero que así sea, pero no permitiremos que sigan ahí", ha resaltado Hagari.

Condena a los "crímenes nacionalistas" de los colonos

En otro orden de cosas, ha reiterado su condena a los "crímenes nacionalistas" por parte de colonos, tras los recientes ataques contra ciudades en Cisjordania, que se han saldado con al menos un palestino muerto y decenas de heridos. Así, ha subrayado que este tipo de incidentes "arrastran a civiles palestinos que de ninguna forma están en el mecanismo terrorista hacia una escalada".

Hagari ha reconocido que el asalto perpetrado el miércoles por "alrededor de 200" colonos contra la ciudad de Turmus Aya tras los funerales por el "terrible ataque terrorista" en los alrededores del asentamiento de Eli fue "un suceso grave" que el Ejército "debió evitar". "Fracasamos a la hora de evitarlo", ha lamentado, al tiempo que ha reconocido que el Ejército era consciente de que podría haber disturbios tras los funerales.

Sin embargo, ha indicado que las FDI "no tenían suficientes fuerzas en la zona" cuando empezó el asalto, por lo que envió refuerzos posteriormente a la zona para intentar contener la situación, ya tras el inicio de la quema de viviendas y vehículos por parte de los colonos. Así, ha explicado que fue entonces cuando estallaron enfrentamientos con residentes, motivo que llevó a la Policía a tirotear a un sospechoso.

"Es algo muy grave", ha subrayado Hagari, que ha recalcado que el Ejército "aprenderá" con el objetivo de "evitar que este tipo de sucesos se repitan". "Estos acontecimientos son contraproducentes. Llevan a población sin relación con el terrorismo hacia una escalada y desvían a fuerzas militares usadas para garantizar la seguridad en carreteras y evitar el terrorismo a responder a este tipo de sucesos", ha argumentado.

"No nos permite dar más seguridad, sino lo contrario", ha dicho, antes de insistir en que estos ataques por parte de colonos "ayudan a una escalada que se está intentando evitar" y defender la necesidad de "fortalecer" a las fuerzas de seguridad palestinas "para que hagan más y estén más activas". "Necesitamos que sean más efectivas", ha señalado Hagari, que ha apuntado que las autoridades palestinas "tienen miedo a actuar" en ocasiones en lugares como Yenín.

Por último, ha hecho un llamamiento a la "contención" a la población palestina, especialmente teniendo en cuenta que estas zonas están bajo responsabilidad del Ejército de Israel. "Fracasamos esta vez, pero estamos haciendo todo lo posible para evitar que este tipo de incidentes horribles tengan lugar", ha puntualizado, antes de añadir que estos ataques "van contra el sistema moral de Israel y contra la ley".

