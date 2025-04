Israel arrasa las ruinas de ráfah y los gazatíes temen un plan para confinarlos allí

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 28 abr (Reuters) - El ejército israelí está arrasando las ruinas que quedan de la ciudad de Ráfah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, según afirman los residentes, lo que temen que forme parte de un plan para confinar a la población en un campamento gigante en el terreno desierto. Los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza llevan sin recibir alimentos ni suministros médicos casi dos meses, desde que Israel impuso el bloqueo total del territorio, el más prolongado de su historia, tras el fracaso de un alto el fuego de seis semanas. Israel relanzó su campaña terrestre a mediados de marzo y, desde entonces, se ha apoderado de franjas de terreno y ha ordenado a los residentes que abandonen lo que dice que son "zonas de seguridad" alrededor de los límites de Gaza, incluida toda Ráfah, que comprende alrededor del 20% de la Franja. La emisora pública israelí Kan informó el sábado de que el ejército estaba creando una nueva "zona humanitaria" en Ráfah, a la que se trasladaría a los civiles tras controles de seguridad para mantener alejados a los combatientes de Hamás. La ayuda sería distribuida por empresas privadas. El ejército israelí aún no ha hecho comentarios sobre esta información y no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters. Los residentes dijeron que ahora se oían explosiones masivas sin cesar desde la zona muerta donde Ráfah había sido una ciudad de 300.000 habitantes. "Las explosiones no cesan, día y noche, siempre que tiembla el suelo, sabemos que están destruyendo más casas en Ráfah. Ráfah ha desaparecido", dijo a Reuters por mensaje de texto Tamer, un hombre de la ciudad de Gaza desplazado a Deir al-Balah, más al norte.

Afirmó que estaba recibiendo llamadas telefónicas de amigos de lugares tan lejanos como Egipto, al otro lado de la frontera, cuyos hijos no podían dormir debido a las explosiones. Abu Mohamed, otro hombre desplazado en Gaza, dijo a Reuters por mensaje de texto: "Estamos aterrorizados de que puedan obligarnos a entrar en Ráfah, que va a ser como una jaula de un campo de concentración, completamente aislada del mundo". Israel, que impuso su bloqueo total a Gaza el 2 de marzo, afirma que han llegado suficientes suministros al territorio en las seis semanas anteriores de tregua, por lo que no cree que la población corra peligro. Afirma que no puede permitir la entrada de alimentos o medicinas porque los combatientes de Hamás se aprovecharían de ello.

Las agencias de Naciones Unidas afirman que los gazatíes están al borde del hambre y las enfermedades masivas, y que las condiciones son ahora las peores desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes de Hamás atacaron comunidades israelíes.

Las autoridades sanitarias de Gaza dijeron el lunes que al menos 23 personas habían muerto en los últimos ataques israelíes en toda la Franja. Al menos 10, algunos de ellos niños, murieron en un ataque aéreo israelí contra una casa en Jabalia, en el norte, y seis murieron en un ataque aéreo contra una cafetería en el sur. Las imágenes que circulaban por las redes sociales mostraban a algunas víctimas gravemente heridas y sentadas alrededor de una mesa en la cafetería. El viernes, el Programa Mundial de Alimentos dijo que se habían agotado las reservas de alimentos en Gaza tras el cierre más prolongado al que se ha enfrentado la Franja. Algunos residentes recorrían las calles en busca de malas hierbas que crecen en el suelo, otros recogían hojas secas de los árboles. Desesperados, los pescadores se dedicaban a capturar tortugas, despellejarlas y vender su carne. "No hay carne, ni gas para cocinar, ni harina, ni vida, esto es Gaza, simple pero dolorosamente", dijo a Reuters una mujer de la ciudad de Gaza, que pidió no ser identificada por temor a represalias. Las conversaciones mediadas por Qatar y Egipto no han logrado hasta ahora prorrogar el alto el fuego, durante el que Hamás liberó a 38 rehenes e Israel a cientos de presos y detenidos. Cincuenta y nueve rehenes israelíes siguen retenidos en Gaza y se cree que menos de la mitad de ellos están vivos. Hamás afirma que solo los liberará si se llega a un acuerdo que ponga fin a la guerra; Israel dice que no aceptará pausas temporales en los combates a menos que Hamás se desarme por completo, algo que los combatientes rechazan. En Doha, el primer ministro de Qatar dijo el domingo que los esfuerzos por alcanzar un nuevo alto el fuego en Gaza habían logrado algunos avances.

La guerra de Gaza comenzó después de que combatientes dirigidos por Hamás mataran a 1.200 personas y tomaran 251 rehenes en Gaza en los ataques de octubre de 2023, según los recuentos israelíes. Desde entonces, la ofensiva israelí sobre el enclave ha matado a más de 51.400 personas, según autoridades sanitarias palestinas. (Información y redacción de Nidal al-Mughrabi; edición de Peter Graff; edición en español de Jorge Ollero Castela)