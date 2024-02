El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado este jueves que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se desplazarán hasta la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, para desmantelar allí el comando del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al igual que ha ocurrido en Jan Yunis.

"La brigada Jan Yunis de Hamás se jactó de que se opondría a las FDI, está siendo desmantelada, y les digo que estamos completando la misión en Jan Yunis y también llegaremos a Rafá y eliminaremos a todos los terroristas que tratan de hacernos daño", ha manifestado el ministro Gallant durante una visita a la ciudad.

Durante un encuentro con militares de la 98 División del Ejército israelí, Gallant ha celebrado que las operaciones en Jan Yunis "progresan con increíbles resultados", lo que hace que la situación sea cada vez "más complicada" para la milicia palestina, según informaciones recogidas por 'The Times of Israel'.

"No tienen armas, no tienen municiones, no tienen la capacidad de atender a los heridos. Tienen a 10.000 terroristas muertos y otros 10.000 heridos que no están operativos", ha aseverado el ministro de Defensa, que recalca que Israel ha asestado un golpe que "erosiona" las capacidades de Hamás.

Así las cosas, el ministro Gallant ha recalcado que estas operaciones israelíes tanto en tierra como en el subsuelo de la Franja de Gaza, y en concreto en Jan Yunis, "acerca el regreso de los rehenes" bajo cautiverio de Hamás, a quien acusa de solo entender el lenguaje de la fuerza.

Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques contra territorio israelí que dejaron casi 1.200 muertos y casi 240 rehenes. El Ejército de Israel lanzó poco después una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 27.000 palestinos y deja heridos a otros 67.000.