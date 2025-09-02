Israel asegura haber derribado un dron lanzado desde Yemen

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha asegurado haber derribado este martes un dron lanzado desde Yemen, sin que los hutíes, que han llevado a cabo ataques contra Israel y han prometido "vengarse" tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo ejecutado por las tropas israelíes la semana pasada contra la capital, Saná, se hayan pronunciado al respecto.

"La Fuerza Aérea ha derribado un dron lanzado desde Yemen antes de que penetrara en territorio israelí", ha señalado el Ejército en un breve comunicado, en el que ha subrayado que las alertas aéreas no saltaron en este caso, "en línea con la política en vigor".

El suceso tiene lugar después de que los rebeldes confirmaran la muerte del primer ministro 'de facto' de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros once altos cargos, incluidos nueve ministros, en un bombardeo perpetrado el jueves por Israel contra Saná, en medio de las tensiones en Oriente Próximo.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.