Israel asegura haber interceptado un misil lanzado desde Yemen

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha afirmado este miércoles haber derribado un misil lanzado desde Yemen, sin que los rebeldes hutíes, que han llevado a cabo ataques contra Israel y han prometido "vengarse" tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo perpetrado la semana pasada por Israel contra la capital, Saná, se hayan pronunciado al respecto.

"Tras las alertas activadas en varias partes del país, ha sido interceptado un misil lanzado desde Yemen", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado, minutos después de afirmar que había detectado un "lanzamiento" desde el país asiático. "Las alertas fueron activadas en línea con las políticas en vigor", ha manifestado.

El suceso tiene lugar un día después de que los hutíes reivindicaran la autoría del lanzamiento de drones contra Israel y un ataque contra un buque en el mar Rojo, sin que las autoridades israelíes se pronunciaran sobre posibles daños o víctimas. El grupo confirmó recientemente la muerte del primer ministro 'de facto' de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros once altos cargos, incluidos nueve ministros, en un bombardeo israelí contra Saná.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.