Israel asegura que algunos dirigentes de Hamas han solicitado salir de la Franja de Gaza

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades israelíes han asegurado este domingo que algunos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han solicitado la salida de sus familias y en algunos casos de ellos mismos de la Franja de Gaza y ha reprochado que oficialmente pidan a población que no cumpla con las órdenes de evacuación israelíes.

"Mientras Hamás pide a los habitantes de la ciudad de Gaza no irse hacia el sur, sus miembros temen por sus propias vidas e intentan salir de la Franja de Gaza", ha asegurado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos.

Israel denuncia que Hamás "utiliza a la población como escudos humanos" mientras hace apenas dos semanas un concejal de la ciudad, Anuar Atalá, "huyó de la Franja de Gaza con su familia a través de un mecanismo operado por Israel que permite a los gazatíes salir a un tercer país a través de Jordania".

"Muchos otros altos cargos han presentado solicitudes para que sus familias salgan de la Franja y algunos han pedido su propia salida, pero sus solicitudes han sido rechazadas por Israel", ha explicado.

En concreto, menciona a Mohamed al Madhún, identificado como "ministro del Gobierno de Hamás", y a las familias de Ismail al Ashqar, "presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad de Hamás", y de Alaa al Din al Batta, "presidente de una comisión del Gobierno de Hamás".

El COGAT recuerda que Israel ha instado a la población de la ciudad de Gaza a "trasladarse hacia el sur por su propia seguridad" ante el inicio inminente de una ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas.

El Ejército de Israel ha informado este domingo que más de 300.000 palestinos --de un total estimado de un millón-- han abandonado la ciudad de Gaza. Decenas de miles de personas se habrían sumado al éxodo en el último día.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, aseguraron el viernes que más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza, "firmes en sus hogares y propiedades, rechazando categóricamente el plan de desplazamiento forzado hacia el sur".

"Esto ocurre a pesar de la continua agresión bárbara y el genocidio perpetrados por la ocupación israelí en un intento de imponer el delito de desplazamiento forzado", dijeron.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.