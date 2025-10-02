Israel asegura que ningún barco de la flotilla ha roto el "bloqueo": "La provocación ha terminado"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos que integran la Global Sumud Flotilla había logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza.

"La provocación ha terminado", ha zanjado.

"Todos los pasajeros están a salvo y con buena salud. Los estamos trasladando a Israel, desde donde serán deportados a Europa", ha esgrimido el Ministerio, en un mensaje en redes sociales en el que ha vuelto a referirse a los barcos de la flotilla como "yates" y a vincular a sus integrantes con Hamás.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha apuntado que aún queda "un último barco de esta provocación", pero ha apuntado que aún no se ha acercado a la denominada "zona de combate activo" y que, sí lo hace, será igualmente interceptado como el resto de integrantes de la flotilla.

El Ejército ha comenzado a trasladar a los detenidos al puerto de Asdod, paso previo a su detención y a su posterior deportación.