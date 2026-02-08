Israel asumirá más poderes en Cisjordania y flexibilizará compra de tierras por parte de colonos: prensa

JERUSALÉN, 8 feb (Reuters) - El gabinete de seguridad de Israel aprobó el domingo una serie de medidas que facilitarán a los colonos de Cisjordania ocupada la compra de tierras, al tiempo que otorgan a las autoridades israelíes más poderes para hacer cumplir la ley sobre los palestinos, informó la prensa israelí

Cisjordania es uno de los territorios que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente. Gran parte de ella está bajo control militar israelí, con un autogobierno palestino limitado en algunas zonas gestionadas por la Autoridad Palestina (AP), respaldada por Occidente

Citando declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Defensa, Israel Katz, los sitios web de noticias israelíes Ynet y Haaretz afirmaron que las medidas incluían la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que impiden a los ciudadanos judíos privados comprar tierras en Cisjordania

También se informó que incluían permitir a las autoridades israelíes administrar algunos lugares religiosos y ampliar la supervisión y la aplicación de la ley en las zonas bajo la administración de la AP en materia de riesgos medioambientales, delitos relacionados con el agua y daños a yacimientos arqueológicos

El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó que las nuevas medidas eran peligrosas, ilegales y equivalentes a una anexión de facto

Los ministros israelíes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios

Las nuevas medidas se producen tres días antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reúna en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump

En su declaración, Abbas instó a Trump y al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir

Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero su administración no ha tratado de frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel, que según los palestinos les niega un posible Estado al mermar su territorio

Netanyahu, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, considera que la creación de cualquier Estado palestino supone una amenaza para la seguridad

Su coalición gobernante incluye a muchos miembros procolonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, territorio conquistado en la guerra de Oriente Medio de 1967 y al que Israel reivindica vínculos bíblicos e históricos

El máximo tribunal de Naciones Unidas dictaminó en una opinión consultiva no vinculante en 2024 que la ocupación israelí de los territorios palestinos y los asentamientos en ellos es ilegal y debe terminar lo antes posible. Israel discrepa de esta opinión.