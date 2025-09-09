Israel ataca a los líderes de Hamás en Qatar; se oyen explosiones en Doha

(Cambia redacción con reporte de radio de Ejército israelí, reacción de Qatar)

DOHA, 9 sep (Reuters) -

Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamás en Qatar el martes, ampliando sus acciones militares que se han extendido por todo Oriente Medio, para incluir al estado árabe del Golfo, donde el grupo islamista palestino tiene desde hace tiempo su base política.

Un funcionario israelí confirmó a Reuters que Israel había llevado a cabo un ataque contra líderes de Hamás en Qatar.

La cadena de televisión qatarí Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, afirmó que el ataque tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego de Hamás en Gaza.

Varias explosiones se sintieron el martes en la ciudad qatarí de Doha, según testigos de Reuters.

Columnas de humo negro se elevaban desde la gasolinera Legtifya. Justo al lado hay un pequeño complejo residencial que ha estado vigilado por la guardia del emir de Qatar las 24 horas del día desde el comienzo del conflicto de Gaza.

Medios israelíes, citando a un alto cargo israelí, informaron que el ataque estaba dirigido contra altos dirigentes de Hamás, incluyendo a Khalil al-Hayya, su jefe en el exilio y principal negociador.

Qatar, que ha estado mediando entre Hamás e Israel, condenó el "cobarde" ataque israelí contra funcionarios de Hamás y lo calificó de "flagrante" violación del derecho internacional. (Reporte de Andrew Mills y Jana Choukeir, escrito por Michael Georgy. Edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías)