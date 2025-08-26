Israel ataca a Lula: "Apoya a Hamás, es antisemita"

Este es un ataque en dos frentes por parte de Washington y Tel Aviv contra el gobierno de Brasilia.

Por un lado, la política exterior de Brasil se considera demasiado alineada con los países del BRICS, como Rusia, Irán y China, lo que llevó a sanciones de Estados Unidos del 50%, revocaciones de visados, y ahora también a un posteo con un fotomontaje en el que Lula es representado como una marioneta del líder supremo iraní, Ali Khamenei, publicado en la red social X por el ministro de Defensa de Tel Aviv, Israel Katz.

El responsable de las Fuerzas Armadas israelíes acusó al líder sudamericano de mostrar su "verdadero rostro antisemita" y de ser un "sostenedor de Hamás" por haber retirado a Brasil de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Según Tel Aviv, esta decisión "coloca al país al lado de regímenes como el de Teherán".

En el segundo frente, hay una cuestión interna. Los gobiernos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del premier israelí, Benjamin Netanyahu, amigos del expresidente de derecha, Jair Bolsonaro, buscan utilizar todo su peso para aliviar la situación judicial del líder conservador, quien se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de una decisión sobre el complot golpista de 2022, del que es acusado.

Las reuniones plenarias de los jueces en la Corte Suprema están programadas para el 2 de septiembre.

El veredicto podría costarle a Bolsonaro más de 30 años de prisión y una salida definitiva de la vida política del país, mientras él, al igual que sus aliados, aún espera poder postularse en las elecciones presidenciales de 2026 y devolver al país a la órbita de la derecha, a pesar de un veredicto ya consolidado de inelegibilidad.

Mientras tanto, Lula insiste con su condena a Israel por el "continuo genocidio en Gaza" y el "asesinato" de niños palestinos, que "son muertos como si fueran miembros de Hamas".

En cuanto a la revocación de los visados, el líder progresista calificó esta decisión de "irresponsable" y "acto inaceptable", mientras la crisis con Washington parece irreparable.