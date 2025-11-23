Israel ataca al jefe del Estado Mayor de Hezbolá en Beirut

BEIRUT, 23 de noviembre (Reuters) -

Israel atacó al jefe del Estado Mayor del grupo libanés Hezbolá, alineado con Irán, en un ataque en los suburbios del sur de la capital, Beirut, según informó el domingo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El ataque es el primero en varios meses en los suburbios del sur de la capital, conocidos por albergar a oficiales de Hezbolá.

El objetivo del ataque fue el oficial militar Ali Tabtabai, según una fuente israelí informada del ataque y una fuente de seguridad libanesa. La oficina de Netanyahu no dijo si Tabtabai había muerto.

Un alto funcionario estadounidense dijo que Israel no notificó a Washington con antelación sobre el ataque, dijo un reportero de Axios el domingo en una publicación en la red social X.

El funcionario dijo que la administración fue informada justo después del ataque y un segundo alto cargo estadounidense indicó que Washington sabía desde hace días que Israel estaba planeando intensificar los ataques en el Líbano, dijo la publicación.

Estados Unidos impuso sanciones a Tabtabai en 2016, identificándolo como un líder militar clave de Hezbolá y ofreciendo una recompensa de hasta US$5 millones por información sobre su paradero.

El ataque afectó a una carretera principal en los suburbios del sur de Beirut, donde los residentes dijeron a Reuters que escucharon el rugido de los cazas antes de la explosión. La gente se apresuró a salir de sus edificios de departamentos por temor a que hubiera más ataques, dijo un reportero de Reuters en la zona.

Al menos dos personas murieron y dos docenas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona, según fuentes médicas. Hezbolá no hizo comentarios de inmediato.

