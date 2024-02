By Nidal al-Mughrabi, Ibraheem Abu Mustafa

DOHA/GAZA, 3 feb (Reuters) -

Ataques aéreos israelíes mataron a 18 palestinos en Rafah y Deir Al-Balah, informaron el sábado las autoridades sanitarias de Gaza, sobre las dos últimas ciudades de la Franja donde no se habían desplegado tropas, lo que aumentó el temor de los residentes a que Israel amplie su operación terrestre.

Las autoridades sanitarias señalaron que un ataque aéreo israelí contra una casa en Rafah, donde más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han quedado sin hogar, causó la muerte de 14 personas, entre ellas mujeres y niños.

El ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que las fuerzas israelíes seguirían avanzando hacia Rafah, en el extremo sur de Gaza.

Decenas de miles de personas han llegado a Rafah en los últimos días, llevando sus pertenencias en brazos y tirando de carritos con niños, desde que la semana pasada las fuerzas israelíes lanzaron uno de sus mayores asaltos de la guerra para capturar la cercana Jan Yunis, la principal ciudad del sur del territorio palestino.

"El lugar se volvió negro, no podía ver lo que tenía delante. Todo era polvo y suciedad. Tocaba a mi alrededor, buscaba mi móvil para usar la linterna y buscar a mis hijos, ¿dónde están? Los encontré bajo los escombros", dijo Ahmed Bassam Al-Jamal, cuyo hijo murió.

"Pedí ayuda a gritos y vino gente. Saqué a Yamen, el primero, era el único que podía ver, el resto seguía bajo los escombros. Sacaron a Yamen, Eileen y Sila y sacaron a su madre (todos vivos). No pudimos encontrar a Bassam, lo estuvimos buscando, pero estaba enterrado, no pudimos salvarlos, juro que no pudimos", dijo Jamal, mientras se despedía de su hijo muerto en el hospital.

En la ciudad de Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza y donde está la segunda mayor concentración de desplazados, los médicos dijeron que cuatro personas murieron en un ataque aéreo contra una casa a primera hora del sábado.

En la cercana Jan Yunis, los residentes afirmaron que el ejército israelí había volado un barrio residencial cercano al centro de la ciudad.

El Ministerio de Sanidad de Gaza declaró que los intensos bombardeos israelíes en torno a los dos principales hospitales de la ciudad seguían socavando los sistemas de atención sanitaria y poniendo en peligro la vida del personal, los pacientes y los desplazados que se han refugiado allí.

El viernes, la Media Luna Roja Palestina dijo que cuatro personas habían muerto por disparos israelíes dirigidos contra el hospital Al-Amal.

En la ciudad de Gaza, residentes y militantes dijeron que continuaban los combates contra las fuerzas israelíes. Funcionarios sanitarios dijeron que dos personas habían muerto por disparos de francotiradores. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo detenciones en el suburbio meridional de Tel Al-Hawa.

Israel lanzó una guerra contra Hamás, el grupo militante que gobierna la Franja de Gaza, tras un ataque en octubre contra el sur de Israel de militantes de Hamás que mataron a 1.200 personas y tomaron como rehenes a 253 personas en Gaza, más de 100 de las cuales siguen cautivas, según los recuentos israelíes.

Las autoridades sanitarias de Gaza dicen que se ha confirmado la muerte de más de 27.000 palestinos desde el comienzo de la guerra, 107 de ellos en las últimas 24 horas, y se teme que miles de cuerpos más estén entre las ruinas.

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en Doha; Contribución de Emily Rose en Jerusalén, Ibraheem Abu Mustafa en Gaza; edición en español de Javier López de Lérida)