Israel ataca hospital en Gaza, mueren reporteros

Inicialmente, la agencia de noticias palestina Wafa informó que al menos nueve civiles habían muerto en distintos ataques de las FDI en el territorio, incluidos cinco miembros de una familia en el bombardeo de una vivienda en la zona de al-Karameh, al noroeste de la ciudad de Gaza.

El gobierno de Gaza, controlado por Hamás, anunció que entre los cuatro periodistas muertos se encontraban un fotógrafo de Reuters y un reportero de la cadena estadounidense NBC. El fotoperiodista de Reuters, según Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mientras que el reportero de la NBC era Moaz Abu Taha.

Las otras dos víctimas fueron el fotoperiodista de Al Jazeera, Mohammed Salama, y Mariam Abu Daqa, quien trabajó para varios medios de comunicación, entre ellos Independent Arabic y Associated Press.

Un médico del hospital Nasser, Saber al-Asmar, declaró que los pacientes huían del centro por temor a otro ataque israelí, según Al Jazeera. "Estábamos como todos los demás en el hospital, simplemente haciendo nuestro trabajo con una grave escasez de equipos, herramientas y medicamentos. Y mientras todos hacían su trabajo, se produjo este ataque masivo", declaró Al-Asmar y acotó que el asalto ocurrió mientras estudiantes, médicos y periodistas se encontraban en el hospital.

"El quirófano, especialmente por la mañana, está lleno de estudiantes de medicina, pacientes, médicos y enfermeras...

asistían a conferencias, mientras los periodistas se preparaban para informar sobre lo que sucede en los hospitales de Gaza", enfatizó.

"Estamos consternados al enterarnos de la muerte del colaborador de Reuters, Hussam al-Masri, y de las heridas de otro de nuestros colaboradores, Hatem Khaled, en los ataques israelíes contra el Hospital Nasser de Gaza hoy", declaró Reuters en un comunicado publicado en su sitio web.

"Buscamos urgentemente más información y hemos solicitado a las autoridades de Gaza e Israel que nos ayuden a obtener asistencia médica urgente para Hatem", sostiene el comunicado.

Testigos afirmaron que tras un primer ataque, el segundo tuvo lugar después de que rescatistas, periodistas y otras personas acudieran al lugar del golpe inicial. La transmisión en directo de Reuters desde el hospital, operado por Masri, se interrumpió repentinamente en el momento del ataque inicial, según mostraron las imágenes de Reuters.

Más de 240 periodistas palestinos han muerto por fuego israelí en Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.

El ejército israelí ha anunciado una investigación sobre el doble ataque perpetrado contra el hospital. Hoy, "tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes, NDR) llevaron a cabo un ataque en la zona del hospital Nasser en Khan Yunis.

El jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realice una investigación preliminar lo antes posible", se lee en un comunicado en Telegram.

"Las FDI lamentan cualquier daño causado a personas no implicadas y no atacan a periodistas como tales. Las FDI actúan para minimizar el daño a las personas no implicadas, garantizando al mismo tiempo la seguridad de sus tropas", añade el mensaje. (ANSA).