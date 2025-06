Israel ataca instalaciones de misiles iraníes y Trump pide la "rendición incondicional" de Teherán

Por Steven Scheer, Steve Holland y Parisa Hafezi

JERUSALÉN/WASHINGTON/DUBÁI, 18 jun (Reuters) - Miles de personas huían de Teherán y otras ciudades importantes, según informaron medios iraníes, mientras Irán e Israel se lanzaban nuevos ataques con misiles a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la rendición incondicional de Teherán.

El ejército israelí dijo que dos salvas de misiles iraníes fueron lanzadas hacia Israel en las dos primeras horas de la madrugada del miércoles. Se oyeron explosiones sobre Tel Aviv. Israel dijo a los residentes de una zona del sudoeste de Teherán que la evacuaran para que su fuerza aérea pudiera atacar instalaciones militares iraníes. Miles de personas huían de la capital y de las principales ciudades, por lo que un tráfico intenso congestionaba las carreteras y algunas rutas habían quedado suspendidas, informaron medios de comunicación iraníes. La agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó de enfrentamientos a primera hora del miércoles entre fuerzas de seguridad y hombres armados no identificados en la ciudad de Rey, al sur de Teherán, y añadió que los asaltantes podrían estar vinculados a Israel y pretendían llevar a cabo "operaciones terroristas en zonas densamente pobladas de la capital". Sitios web de noticias iraníes dijeron que Israel también estaba atacando una universidad vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán en el este del país, así como la instalación de misiles balísticos Khojir, cerca de Teherán, que también fue blanco de ataques aéreos israelíes en octubre. Un oficial militar israelí dijo que 50 aviones de combate atacaron alrededor de 20 objetivos en Teherán durante la noche, entre ellos sitios de producción de materias primas, componentes y sistemas de fabricación de misiles. La oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos afirma que Irán cuenta con el mayor número de misiles balísticos de Oriente Próximo. Irán ha dicho que sus misiles balísticos son una importante fuerza de disuasión y represalia contra Estados Unidos, Israel y otros posibles objetivos regionales. Trump advirtió el martes en redes sociales que la paciencia de Estados Unidos se estaba agotando. Aunque dijo que no había intención de matar al líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, "por ahora", sus comentarios indicaron una postura más agresiva hacia Irán mientras sopesa si avanzar en la participación de Estados Unidos. "Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'", escribió en Truth Social. "No vamos a acabar con él (¡matarlo!), al menos no por ahora (...). Nuestra paciencia se está agotando."

Tres minutos después, Trump publicó: "¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!". Los mensajes a veces contradictorios y crípticos de Trump sobre el conflicto entre el estrecho aliado de Estados Unidos, Israel, y su viejo enemigo, Irán, han incrementado la incertidumbre en torno a la crisis. Sus comentarios públicos han oscilado entre las amenazas militares y las propuestas diplomáticas, algo poco inusual en un presidente conocido por su enfoque a menudo errático de la política exterior. Una fuente cercana a las discusiones internas dijo que Trump y su equipo están considerando una serie de opciones, entre ellas unirse a Israel en sus ataques contra los sitios nucleares iraníes. Un responsable de la Casa Blanca dijo que Trump habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por teléfono el martes. Trump también se reunió durante 90 minutos con su Consejo de Seguridad Nacional el martes por la tarde para hablar del conflicto, dijo un cargo de la Casa Blanca. Los detalles no estaban disponibles de inmediato. Estados Unidos está desplegando más aviones de combate en Oriente Próximo y ampliando el despliegue de otros aviones de guerra, dijeron tres responsables estadounidenses a Reuters. Hasta ahora, Estados Unidos solo ha llevado a cabo acciones indirectas en el actual conflicto con Irán, como ayudar a derribar misiles disparados hacia Israel. Una fuente con acceso a los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses dijo que Irán ha desplazado algunos lanzadores de misiles balísticos, pero es difícil determinar si apuntaban a las fuerzas estadounidenses o a Israel. Sin embargo, el mandatario británico, Keir Starmer, en declaraciones en la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá que Trump abandonó antes de tiempo, dijo que no había indicios de que Estados Unidos estuviera a punto de entrar en el conflicto.

DEBILITA LA INFLUENCIA REGIONAL

Los principales asesores militares y de seguridad de Jamenei han muerto a causa de los ataques israelíes, lo que ha mermado su círculo más cercano y ha aumentado el riesgo de que cometa errores estratégicos, según cinco personas familiarizadas con su proceso de toma de decisiones. Los ataques, que constituyen la brecha de seguridad más peligrosa dirigida contra dirigentes iraníes desde la Revolución islámica de 1979, han llevado al mando de ciberseguridad del país a prohibir a los dirigentes el uso de dispositivos de comunicación y teléfonos móviles, informó la agencia de noticias Fars. Desde que Hamás, apoyado por Irán, atacara a Israel el 7 de octubre de 2023 y desencadenara la guerra de Gaza, la influencia regional de Jamenei ha disminuido a medida que Israel ha golpeado a los aliados subsidiarios de Irán, desde Hamás, en Gaza, hasta Hezbolá, en Líbano, los hutíes, en Yemen, y las milicias de Irak. El líder autocrático sirio, Bashar al-Asad, estrecho aliado de Irán, fue derrocado en diciembre. Israel lanzó su guerra aérea, la mayor de su historia contra Irán, el viernes tras afirmar que había llegado a la conclusión de que la república islámica estaba a punto de desarrollar un arma nuclear. Irán niega estar buscando armas nucleares y ha señalado su derecho a la tecnología nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento, como parte del Tratado de No Proliferación internacional. Israel, que no es parte del TNP, es el único país de Oriente Próximo del que se cree que posee armas nucleares. Israel no lo niega ni lo confirma. Netanyahu ha insistido en que no dará marcha atrás hasta desactivar el desarrollo nuclear de Irán, mientras que Trump dice que el asalto israelí podría terminar si Irán acepta estrictos límites al enriquecimiento. Antes de que comenzara el ataque israelí, la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), órgano de vigilancia nuclear de la ONU compuesto por 35 países, dijo que Irán había incumplido sus obligaciones de no proliferación por primera vez en casi 20 años. El OIEA dijo el martes que un ataque israelí alcanzó directamente las naves subterráneas de enriquecimiento de las instalaciones de Natanz. Israel afirma que ahora tiene el control del espacio aéreo iraní y pretende intensificar la campaña en los próximos días. Sin embargo, Israel tendrá dificultades para asestar un golpe de gracia a instalaciones nucleares situadas a gran profundidad bajo tierra, como Fordow, que está excavada bajo una montaña, sin que Estados Unidos se una al ataque. Las autoridades iraníes han informado de 224 muertos, la mayoría civiles, mientras que Israel ha dicho que han muerto 24 civiles. Los residentes de ambos países han sido evacuados o han huido. Los mercados mundiales del petróleo están en alerta máxima tras los ataques contra el mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars, compartido por Irán y Qatar. (Información de Reuters; redacción de Nia Williams y Lincoln Feast; edición de Saad Sayeed; edición en español de Jorge Ollero Castela)