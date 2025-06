Israel ataca instalaciones nucleares en Irán y un misil daña un hospital israelí

(Reescribe con detalles, citas y contexto, cambia procedencia, autoría y titular)

By Alexander Cornwell, Crispian Balmer, Jana Choukeir

TEL AVIV/JERUSALÉN/DUBÁI, 19 jun (Reuters) -

Israel atacó el jueves una instalación nuclear iraní clave y misiles iraníes alcanzaron un hospital israelí, mientras el presidente Donald Trump mantenía al mundo en vilo sobre si Estados Unidos se uniría a Israel en los ataques aéreos que buscan destruir las instalaciones nucleares de Teherán.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha prometido seguir adelante con el mayor ataque de la historia de Israel contra Irán hasta que se destruya el programa nuclear de su archienemigo, dijo que los "tiranos" de Teherán pagarían el "precio completo".

Su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el ejército había recibido instrucciones de intensificar los ataques contra objetivos estratégicos en Teherán para eliminar la amenaza contra Israel y desestabilizar el "régimen de los ayatolás".

Netanyahu ha dicho que los ataques militares israelíes podrían provocar el derrocamiento de los dirigentes iraníes e Israel haría todo lo necesario para eliminar la "amenaza existencial" que supone Teherán.

Una semana de ataques aéreos y con misiles israelíes contra su principal rival ha acabado con la cúpula del mando militar iraní, ha dañado su capacidad nuclear y ha matado a cientos de personas, mientras que los ataques de represalia iraníes han matado al menos a una veintena de civiles en Israel.

El ejército israelí dijo haber atacado durante la noche las instalaciones nucleares de Jondab, cerca de Arak, ciudad central de Irán, incluido un reactor de investigación de agua pesada parcialmente construido. Los reactores de agua pesada producen plutonio, que, al igual que el uranio enriquecido, puede utilizarse para fabricar el núcleo de una bomba atómica.

Medios iraníes informaron de que dos proyectiles impactaron en una zona cercana a la instalación. No se informó de amenazas de radiación.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de control nuclear de la ONU, dijo que tenía información de que el reactor de investigación de agua pesada en construcción había sido alcanzado, pero no contenía material radiactivo. No tenía información de que una planta separada que produce agua pesada hubiera sido atacada.

El ejército israelí dijo que también había atacado un emplazamiento en la zona de Natanz que, según él, contiene componentes y equipos especializados utilizados para avanzar en el desarrollo de armas nucleares.

Irán siempre ha negado que planee construir un arma atómica y afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Se cree que Israel tiene su propio arsenal nuclear, aunque no lo confirma ni lo desmiente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, criticó al jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, y acusó al OIEA de ser cómplice de una "injusta guerra de agresión" iniciada por Israel. En una publicación en la red social X, Baghaei respondió a una entrevista con CNN en la que Grossi dijo que no había pruebas de un esfuerzo sistemático iraní para desarrollar armas nucleares. "Es demasiado tarde, señor Grossi", escribió Baghaei, añadiendo que la resolución del OIEA de la semana pasada, en la que se declaraba que Irán había incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, se había utilizado como pretexto para los ataques de Israel. MISILES DAÑAN UN HOSPITAL EN ISRAEL El jueves por la mañana, varios misiles iraníes alcanzaron zonas pobladas de Israel, incluido un hospital en el sur del país. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que tenían como objetivo cuarteles militares y de inteligencia israelíes cerca del centro médico Soroka, en la ciudad de Beerseba, al sur del país. Según el Ministerio de Sanidad israelí, varias personas sufrieron heridas leves y se produjeron daños limitados en la sala de urgencias y otros edificios del hospital, que no afectaron a su capacidad de funcionamiento. El ataque se produjo cuatro días después de que un misil israelí dañara un hospital en la provincia occidental iraní de Kermanshah. La semana de salvas de misiles iraníes marca la primera vez en décadas de guerra en la sombra y conflicto por poderes que un número significativo de proyectiles disparados desde Irán han penetrado en las defensas, matando a israelíes en sus hogares. Las estelas de los misiles y los esfuerzos de interceptación eran visibles en los cielos de Tel Aviv y se oían explosiones cuando los proyectiles entrantes eran interceptados. Los servicios de emergencia informaron de que cinco personas habían resultado gravemente heridas en los ataques y decenas más en tres lugares distintos. Añadieron que aún había personas atrapadas en un edificio de un barrio del sur de Tel Aviv. También se produjeron graves daños en Ramat Gan, un importante centro comercial que alberga torres de gran altura, tras un ataque directo contra un edificio residencial en el barrio situado al este de Tel Aviv. La explosión causó importantes daños en edificios residenciales cercanos y destrozó ventanas en toda la zona. "Da mucho miedo", dijo Yaniv, de 34 años, que vive cerca del edificio afectado. Dijo que oyó una explosión ensordecedora cuando impactó el misil, que sacudió la torre de su apartamento. El peor conflicto de la historia entre las dos potencias regionales ha hecho temer que atraiga a las potencias mundiales y desestabilice aún más Oriente Próximo. Los subían después de que Israel dijera que había atacado las instalaciones nucleares iraníes durante la noche, mientras los inversores se enfrentan a los temores de un conflicto más amplio que podría interrumpir el suministro de crudo. Israel, que cuenta con el ejército más avanzado de Oriente Próximo, ha combatido eficazmente en varios frentes desde que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desencadenara la guerra de Gaza. Ha golpeado a los aliados regionales de Irán, el grupo miliciano palestino Hamás en Gaza y el libanés Hezbolá, con feroces campañas militares y asesinatos de sus principales líderes, y ha bombardeado a los hutíes de Yemen. En declaraciones a los periodistas fuera de la Casa Blanca el miércoles, Trump se negó a decir si había tomado alguna decisión sobre si unirse a la campaña aérea de Israel. "Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer", dijo. Trump ha dicho que la guerra podría terminar si Irán acepta rápidamente fuertes restricciones a su programa nuclear. Teherán ha dicho que no negociará mientras esté siendo atacado. Las conversaciones nucleares entre Washington y Teherán, previstas para el, fueron canceladas. En un esfuerzo por reanudar las negociaciones, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido tienen previsto mantener conversaciones nucleares con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, el viernes en Ginebra, dijo a Reuters una fuente diplomática alemana. Trump ha pasado de proponer un rápido fin diplomático a la guerra a sugerir que Estados Unidos podría unirse a ella. El martes habló en las redes sociales de matar al líder supremo iraní, Alí Jamenei, y luego exigió la rendición incondicional de Irán. (Información de Reuters; escrito por Lincoln Feast y Michael Georgy; edición de Saad Sayeed y Peter Graff; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)