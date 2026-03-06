Israel ataca la antigua ciudad libanesa de Tiro

Israel atacó el viernes la histórica ciudad libanesa de Tiro, matando al menos a una persona, en una zona adyacente a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, según los medios estatales y la AFP.

Un fotógrafo de la AFP presente en el lugar fue testigo de cómo los equipos de rescate recuperaban al menos un cadáver y recogían lo que parecían ser restos humanos esparcidos por el suelo, cerca del antiguo hipódromo de la ciudad.

El ataque se produjo en el quinto día de combates entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán.

"Aviones de combate enemigos llevaron a cabo un ataque contra el barrio de ruinas de la ciudad de Tiro", cerca del campo de refugiados palestinos de Bass, informó la Agencia Nacional de Noticias.

Bass es uno de los 12 campos de refugiados palestinos que hay en el Líbano.