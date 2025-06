Israel ataca la prisión de Evin y muestra que su objetivo es el sistema de Gobierno iraní

Por Parisa Hafezi y Alexander Cornwell

ESTAMBUL/TEL AVIV, 23 jun (Reuters) - Israel atacó el lunes la cárcel de presos políticos más famosa de Teherán, en una clara demostración de que tiene objetivos no solo militares y nucleares, y que está apuntando directamente a los pilares del sistema gobernante iraní.

Irán repitió amenazas anteriores de tomar represalias contra Estados Unidos, pero aún no lo había hecho más de 24 horas después de que bombarderos estadounidenses lanzaron bombas de 30.000 libras sobre sitios nucleares subterráneos de Irán, mientras el presidente Donald Trump musitaba abiertamente sobre derrocar al Gobierno iraní.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron que Washington considera que Irán podría llevar a cabo ataques contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio pronto, pero que todavía quiere una resolución diplomática que implique que Teherán renuncie a cualquier represalia.

En Qatar, donde se encuentra la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Medio, la embajada estadounidense aconsejó a sus ciudadanos que se refugien por "precaución".

A pesar de las amenazas de Irán de entorpecer los envíos de petróleo desde el golfo Pérsico, los precios se mantenían estables en gran medida, lo que sugiere que los operadores dudan de que la República Islámica lleve a cabo cualquier acción que interrumpa el suministro mundial.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, mientras Teherán buscaba el respaldo de una de sus últimas grandes potencias amigas para sus próximos pasos.

Viva la libertad

Israel dejó claro que sus ataques contra la prisión de Evin y otros objetivos en Teherán pretendían golpear el aparato gobernante iraní y su capacidad para mantener el poder.

"¡Viva la libertad!", escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acompañando un video de una explosión en un edificio con un cartel que lo identificaba como la entrada a la prisión de Evin.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el video publicado por Saar, aunque otros videos que mostraban las secuelas del ataque a la prisión fueron verificados como auténticos.

La radiotelevisión estatal iraní IRIB difundió un video en el que se veía a los equipos de rescate peinando los escombros de un edificio de la prisión y llevando a un herido en una camilla.

El medio de comunicación Mizan, del poder judicial iraní, dijo que se estaban tomando medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de los reclusos.

Evin ha sido durante mucho tiempo la principal prisión de Irán para albergar a detenidos políticos y presos de seguridad, así como el lugar de ejecuciones. También están recluidos allí varios presos extranjeros de alto nivel. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, dijo que el ataque israelí contra la prisión de Evin, en Teherán, que puso en peligro a prisioneros franceses, era inaceptable. El ejército israelí declaró que también había atacado centros de mando de la Guardia Revolucionaria responsables de la seguridad interna en la zona de Teherán. El ejército "está atacando actualmente, con una fuerza sin precedentes, objetivos del régimen y órganos de represión gubernamentales en el corazón de Teherán", dijo en un comunicado el ministro de Defensa, Israel Katz. Gran parte de los 10 millones de habitantes de Teherán han huido tras 10 días de bombardeos. OPCIONES LIMITADAS Desde que Trump se sumó a la campaña de Israel lanzando el fin de semana bombas de gran potencia contra los centros de producción nuclear iraníes, Irán ha amenazado repetidamente con tomar represalias. "Señor Trump, el apostador, puede que usted empiece esta guerra, pero nosotros seremos los que la acabemos", dijo el lunes Ebrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general militar central iraní Jatam al Anbiya, en una declaración grabada en video y en inglés. El gobierno de Trump mantiene que su objetivo es únicamente destruir el programa nuclear iraní, no abrir una guerra más amplia. Pero en una publicación en las redes sociales el domingo, Trump habló de derrocar a los gobernantes clericales de línea dura que han sido los principales enemigos de Washington en Oriente Medio desde la Revolución Islámica de Irán de 1979. "No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní es incapaz de HACER A IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen? MIGA!!!", escribió, en referencia a las siglas de "Make Iran Great Again". Cinco personas con conocimiento de las conversaciones dijeron que se habían intensificado los esfuerzos para ungir a un sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años. Su hijo Mojtaba, de 56 años, y Hassan Jomeini, de 53, nieto del fundador de la revolución, el ayatolá Ruhollah Jomeini, se consideran ahora los principales candidatos. El joven Jomeini, aliado desde hace tiempo de la facción reformista que ha sido marginada en gran medida por los partidarios de la línea dura en los últimos años, ha entrado este mes en la lista de candidatos serios como una opción potencialmente conciliadora, dijeron cinco personas. Su linaje le hace merecedor del respeto de los partidarios de la línea dura. (Reporte de Reuters; Escrito por Peter Graff; Editado en Español por Javier López de Lérida)