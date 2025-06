Israel ataca la prisión iraní de Evin, dice que los ataques contra Teherán son los mayores hasta la fecha

*

¡Viva la libertad! Ministro israelí publica un video sobre la explosión en una cárcel

Irán amenaza con tomar represalias contra Estados Unidos, pero aún no se han tomado medidas

Precios del petróleo apenas se mueven en el primer día tras la entrada de Estados Unidos en la guerra

Por Parisa Hafezi y Alexander Cornwell

ESTAMBUL/TEL AVIV, 23 jun (Reuters) - Israel atacó el lunes la prisión de Evin en Teherán, uno de los símbolos más potentes del sistema de gobierno iraní, en lo que Israel calificó como el bombardeo más intenso hasta la fecha de la capital iraní, un día después de que Estados Unidos se uniera a la guerra con el ataque de instalaciones nucleares.

Irán repitió amenazas previas de tomar represalias contra Estados Unidos, pero aún no lo había hecho de forma significativa más de 24 horas después de que los bombarderos estadounidenses lanzaran explosivos sobre sus instalaciones nucleares subterráneas, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de derrocar al gobierno iraní.

Los precios del petróleo apenas se movieron en el primer día de operaciones luego que Estados Unidos se uniera a la guerra, lo que sugiere que los operadores dudaban de que Irán cumpliera sus amenazas de interrumpir el suministro desde el Golfo.

El medio de comunicación Mizan del poder judicial iraní confirmó que la prisión había sido atacada y dijo que parte del edificio había sufrido daños, pero que la situación estaba bajo control.

Un video publicado por el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en X mostraba una explosión en un edificio con un cartel que lo identificaba como la entrada a la prisión de Evin, en el norte de Teherán, y las palabras en español que lo acompañaban: "¡Viva la libertad!". Reuters no pudo verificar inmediatamente el video.

Evin ha sido la principal prisión para albergar a detenidos políticos y presos de seguridad, sobre todo desde la revolución iraní de 1979, y el lugar de ejecuciones que siguen siendo potentes símbolos para la oposición.

Allí se encuentran también varios presos extranjeros de alto nivel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dejó claro que Israel ya no limitaba sus ataques a los objetivos declarados inicialmente, como el programa nuclear y los misiles de Irán, y que perseguiría la capacidad del gobierno de Teherán para mantener el poder.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando actualmente, con una fuerza sin precedentes, objetivos del régimen y órganos de represión gubernamentales en el corazón de Teherán”, afirmó en un comunicado.

Los medios iraníes reportaron informaciones contradictorias sobre el alcance total de los ataques contra Teherán, una ciudad de 10 millones de habitantes donde gran parte de la población ha huido tras 10 días de bombardeos.

La agencia de noticias Tasnim informó de un ataque a una estación de suministro eléctrico en el barrio de Evin. La compañía eléctrica Tavanir informó que algunas zonas de la capital sufrieron cortes de electricidad.

La cadena iraní de noticias estudiantiles informó que la Universidad Shahid Beheshti, una de las principales de Teherán, también había sido atacada. La oficina de relaciones públicas de la universidad lo negó.

OPCIONES LIMITADAS

Desde que Trump se unió a la campaña de Israel lanzando bombas de gran potencia contra las instalaciones nucleares iraníes el domingo por la mañana, Irán ha amenazado repetidamente con tomar represalias.

Pero mientras ha seguido disparando misiles contra Israel, aún no ha tomado medidas contra el propio Estados Unidos, ya sea disparando contra bases estadounidenses o apuntando al 20% de los envíos mundiales de petróleo que pasan cerca de su costa en la desembocadura del Golfo.

“Señor Trump, el jugador, puede que usted empiece esta guerra, pero nosotros seremos los que la acabemos”, dijo el lunes en inglés Ebrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general militar central iraní Jatam al Anbiya, en una declaración grabada en video.

La administración de Trump ha dicho en repetidas ocasiones que su objetivo es únicamente destruir el programa nuclear iraní, no iniciar una guerra más amplia.

Pero en una publicación en las redes sociales el domingo, Trump habló de derrocar a los gobernantes clericales de línea dura que han sido los principales enemigos de Washington en Oriente Medio desde la revolución iraní de 1979.

“No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní es incapaz de HACER A IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen? MIGA!!!", escribió. Expertos que analizaron imágenes de satélites comerciales dijeron que parecía que el ataque estadounidense había dañado gravemente el sitio de la planta nuclear iraní de Fordow, construida dentro de una montaña. Trump calificó el ataque como un "¡¡¡Tiro al blanco!!!. Se hizo un Daño Monumental a todos los sitios Nucleares en Irán", escribió. MÁS ATAQUES ISRAELÍES Los ataques aéreos de Israel contra Irán han encontrado poca resistencia por parte de las defensas iraníes desde que Israel lanzó su ataque sorpresa el 13 de junio, provocando la muerte de muchos de los principales comandantes de Irán. En un aparente esfuerzo por limitar el pánico, Irán ha difundido pocas imágenes de los daños desde los primeros días del bombardeo. Internet lleva días sin funcionar, lo que dificulta la circulación de información dentro y fuera de Irán. El ejército israelí informó que un misil lanzado desde Irán a primera hora del lunes había sido interceptado por las defensas israelíes. Durante la noche sonaron sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras zonas del centro de Israel. Pero la capacidad de Irán para tomar represalias es mucho más limitada que hace unos meses, cuando Israel derrotó en Líbano a Hezbolá, la fuerza regional más temida de Irán. El sirio Bashar al-Assad cayó poco después. La amenaza más eficaz de Irán para perjudicar a Occidente sería restringir los flujos mundiales de petróleo desde el Golfo, pero los precios del crudo no se han disparado hasta niveles de crisis. Tras saltar brevemente por encima de los US$80 el barril en la apertura, los futuros del crudo Brent subían apenas un 0,5%, hasta US$77,38, en las operaciones matinales del lunes, habiendo llegado incluso a bajar en algún momento de la mañana. Los precios siguen por encima del nivel anterior al inicio de los ataques israelíes este mes. Los operadores dijeron que incluso esa prima podría desvanecerse. "Vale la pena señalar que la actual prima de riesgo geopolítico -que ahora supera los US$10 por barril- no puede mantenerse durante mucho tiempo sin una interrupción tangible del suministro", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. Los legisladores iraníes han debatido el cierre del estrecho de Ormuz, que da acceso al Golfo, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión. El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, restó importancia a la amenaza. "Es un suicidio económico para ellos si lo hacen. Y mantenemos opciones para afrontarlo", afirmó. (Reporte de Reuters; Escrito por Ted Hesson, Stephen Coates, Peter Graff. Editado en español por Lucila Sigal)