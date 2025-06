Israel ataca la televisión estatal iraní en Teherán

El ejército israelí atacó este lunes el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, que tuvo que interrumpir brevemente su transmisión, y periodistas de AFP oyeron explosiones en varios sectores de la capital iraní, en el cuarto día de enfrentamientos entre estos dos países enemigos.

En el momento del ataque, las cámaras captaron cómo una presentadora de la cadena estatal, que estaba criticando la ofensiva de Israel, abandonaba rápidamente el plató en medio de una espesa polvareda y con partes del techo desprendiéndose, según videos difundidos por medios iraníes.

El conflicto empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares.

Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, se trata de la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad.

"Atacaremos al dictador iraní en todas partes", afirmó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, cuyo país había instado a evacuar a los vecinos de una zona del noreste de Teherán, antes de bombardear "infraestructuras militares pertenecientes al régimen iraní".

Katz ya había advertido que la radiotelevisión estatal iraní (IRIB), situada en esa área acomodada de la capital, estaba "a punto de desaparecer".

Irán condenó el bombardeo como un "crimen de guerra" y llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar.

El Gran Bazar, el principal mercado de Teherán, permaneció cerrado este lunes. Las calles de la ciudad estaban desiertas en su mayoría y casi ningún comercio abrió, salvo algunas tiendas de comestibles.

Se formaron largas filas frente a las gasolineras y un vendedor dijo que mucha gente estaba comprando de forma compulsiva, y que por ejemplo su comercio se quedó "sin reservas de agua".

Misiles iraníes contra Israel

Por su parte, el ejército israelí indicó que detectó misiles lanzados desde Irán hacia el norte del país, cuyos habitantes fueron llamados a refugiarse.

Horas antes, la República Islámica atacó varias ciudades de Israel, donde murieron al menos 11 personas según los servicios de emergencia.

En Tel Aviv, imágenes de AFPTV mostraron edificios destrozados donde los bomberos buscaban posibles sobrevivientes. Los proyectiles también alcanzaron Petaj-Tikva, Bnei-Brak, cerca de Tel Aviv, y Haifa, en el norte del país.

Los ataques de Israel han dejado al menos 224 muertos desde el viernes y más de 1000 heridos en Irán, reportó el domingo el Ministerio de Salud.

En el lado israelí el balance de víctimas subió el lunes a 24 muertos desde el viernes, indicó la oficina del primer ministro.

El lunes se reportaron once muertes y, la víspera, tres israelíes murieron en el bombardeo de una refinería de petróleo de Haifa, informaron las autoridades.

En Petaj-Tikva, Henn dijo que se dirigió a un refugio cuando oyó las sirenas. "Unos minutos después, escuchamos una explosión y cuando salimos vimos los daños, todas las casas destruidas", relató. Tanto Israel como las potencias occidentales acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega, al tiempo que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. Los ataques de Israel apuntaron entre otros al centro de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro del país, cuya parte superficial fue destruida según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Pero, según el OIEA, "no hubo un ataque" en la parte subterránea de la instalación, donde se sitúa la principal planta de enriquecimiento de uranio. La campaña aérea israelí contra Irán ha matado a altos cargos del régimen iraní, incluido el jefe de la Guardianes de la Revolución y el jefe del Estado Mayor del ejército, así como a nueve científicos del programa nuclear. - "Llegar a un acuerdo" - En medio de la intensificación del conflicto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hizo un llamado a la "unidad" del país frente a una "agresión criminal". Entre los llamados internacionales a la desescalada, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a insistir en que Washington no "tiene nada que ver" con la campaña de su aliado israelí. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos respondería "con toda su fuerza" contra cualquier ataque de Irán contra sus intereses. Después de que unas conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de la República Islámica se interrumpieran abruptamente a raíz del ataque de Isral, Trump instó este lunes a Irán a regresar a la mesa de negociaciones. "Tienen que llegar a un acuerdo, y es doloroso para ambas partes, pero diría que Irán no está ganando esta guerra, y deberían dialogar, y deberían dialogar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde", dijo Trump al margen de la cumbre del G7 en Canadá. Desde Irán, el canciller Abás Araqchi señaló que Washington podría detener los ataques de Israel con "una llamada telefónica" y que eso "abriría el camino para retonrar a la diplomacia". Según dijo a AFP un funcionario estadounidense de alto rango, Trump intervino para evitar que Israel asesinara al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Pero este lunes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en que matar a Jamenei "pondría fin al conflicto", en declaraciones a ABC News.