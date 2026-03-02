Israel ataca objetivos de Hezbolá "en todo Líbano"

El ejército israelí dijo el lunes que lanzó una ola de ataques contra Hezbolá "en todo Líbano", tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo respaldado por Irán

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Beirut, capital de Líbano

Un comunicado militar señaló que "en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá hacia el Estado de Israel", las fuerzas israelíes habían "comenzado a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano"

De acuerdo con la agencia de noticias estatal de Líbano, los ataques fueron contra los suburbios chiítas en el sur de la capital

El movimiento libanés, respaldado por Teherán, confirmó el ataque contra Israel, el primero desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán

Hezbolá indicó que fue "en respuesta por la sangre pura (...) de Alí Hoseiní Jamenei (...) y para defender a Líbano y su pueblo"

Por su parte, Israel aseguró que había interceptado uno de los proyectiles, mientras que otros cayeron en "zonas abiertas" sin dejar víctimas o daños. "La organización terrorista Hezbolá actúa en representación del régimen iraní", indicó

Israel pide evacuar Líbano

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar "el eje de resistencia" liderado por Irán

El país es respaldado por fuerzas en la región a las que financia y les da armas: los grupos islamistas Hezbolá y Hamás en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen, y las milicias en Iraq

La organización libanesa fue debilitada luego de la guerra con Israel a la que entró de manera unilateral en octubre de 2023, en respaldo de Hamás

Israel continuó atacándola pese al cese al fuego que empezó en noviembre de 2024, y acusa a Hezbolá de rearmarse

El sábado, poco después del inicio de la ofensiva contra Irán, Israel bombardeo lo que su ejército describió como infraestructura de Hezbolá

"Hezbolá lanzó una campaña contra Israel en la noche y tiene toda la responsabilidad por cualquier escalada", dijo Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel

El gobierno libanés condenó el ataque contra Israel del domingo

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró que "los cohetes disparados desde el sur de Líbano son un acto irresponsable y sospechosos que pone en peligro la seguridad libanés y le da a Israel excusas para continuar con sus ataques contra este país", escribió Salam en la red social X

Israel pidió a los residentes de Líbano evacuar antes de continuar con sus ataques

Pero en Irán, los Guardianes de la Revolución aseguraron en Telegram que Hezbolá había "atacado Haifa (un puerto al norte de Israel; ndlr) con seis similes"

"Yemén también entrará en la batalla dentro de unas horas", agregaron los guardianes, en referencia a sus aliados hutíes en Yemén, que suelen disparar misiles contra Israel