Israel ataca objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

BEIRUT, 18 sep (Reuters) - Israel dijo el jueves que había lanzado nuevos ataques aéreos contra objetivos militares de Hezbolá en el sur de Líbano para impedir que el grupo militante se rearme en la zona.

Estados Unidos negoció en noviembre una tregua entre Líbano e Israel tras más de un año de conflicto desencadenado por la guerra de Gaza, pero Israel ha seguido atacando esporádicamente a Hezbolá, apoyado por Irán, al otro lado de la frontera.

El ejército israelí confirmó en un comunicado que se estaban llevando a cabo ataques no especificados tras haber dicho antes que atacaría la infraestructura militar de Hezbolá "en respuesta a los intentos ilegales del grupo de reconstruir sus actividades en la zona".

Israel advirtió a los residentes de cinco pueblos que evacuaran.

La agencia de noticias estatal libanesa NNA confirmó los ataques en la zona, añadiendo que causaron daños materiales.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, dijo que la advertencia de evacuación contradecía los esfuerzos internacionales de paz.

El Gobierno libanés estaba comprometido con el cese de las hostilidades y participaba en conversaciones para garantizar la aplicación de una resolución de la ONU que puso fin a una ronda de conflicto entre Hezbolá e Israel en 2006, dijo Salam en una publicación en X.

El ejército libanés advirtió el jueves de que los ataques y violaciones israelíes podían obstaculizar su despliegue en el sur y bloquear la aplicación de su plan para acabar con la presencia armada de Hezbolá al sur del río Litani.

Líbano recibe presiones de Estados Unidos, Arabia Saudí y los rivales internos de Hezbolá para que desarme al grupo.

Hezbolá ha afirmado que sería un grave error incluso discutir el desarme mientras Israel sigue atacando el Líbano y ocupando franjas de territorio en el sur. (Reporte de Enas Alashray, Elwely Elwelly y Yomna Ehab. Contribución de Laila Bassam. Edición en español de Javier López de Lérida)