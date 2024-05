Israel ataca posiciones de milicias proiraníes en Siria tras un ataque contra los Altos del Golán

El Ejército israelí afirma haber interceptado un dron lanzado "desde el este" contra el territorio del país

MADRID, 6 May. 2024 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha atacado posiciones de milicias proiraníes en Siria en respuesta a un ataque previo atribuido a estos grupos armados contra los ocupados Altos del Golán, un intercambio de hostilidades que se han visto incrementados desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en un comunicado publicado en su página web que durante la noche del domingo se registrado "dos lanzamientos desde territorio sirio" y han agregado que "impactaron en espacios abiertos". "No hay víctimas", han subrayado.

"Las FDI atacaron las fuentes de los disparos con fuego de carros de combate", han resaltado. Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha manifestado que las fuerzas israelíes han lanzado cuatro misiles contra las localidades de Tal al Yabiya, Tal al Jumu y Tal Ashtra, en la provincia de Daraa (sur) tras un ataque por parte de milicias proiraníes.

El organismo, con sede en Londres e informante en el país árabe, no ha registrado hasta ahora informaciones sobre víctimas o daños. Desde principios de 2024, Israel ha atacado al menos 37 veces el territorio sirio, principalmente contra depósitos de armas, cuarteles generales y vehículos

Entre las víctimas hay 129 soldados sirios, iraníes o milicianos de varios grupos armados, aunque también han muerto una docena de civiles. Cabe destacar que casi la mitad de los bombardeos han tenido lugar contra la ciudad de Damasco, la capital siria, y sus alrededores.

Las autoridades de Israel reconocen ataques en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de Teherán, que apoya al presidente sirio, Bashar al Assad, en el marco de la guerra que estalló en 2011 tras la violenta represión de las manifestaciones prodemocráticas en el marco de la 'Primavera Árabe'.

Por otra parte, el Ejército israelí ha indicado que aviones de combate interceptaron "con éxito" durante las últimas horas un dron que se dirigía hacia territorio de Israel "desde el este", sin que por ahora se sepa desde dónde fue lanzado.

"El aparato estuvo bajo vigilancia de las FDI, no supuso una amenaza y no se activaron alertas, en línea con las políticas en vigor. No hay víctimas ni daños", ha zanjado. Hasta el momento ningún grupo ha reclamado la autoría del lanzamiento del dron contra territorio de Israel.