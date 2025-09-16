Israel ataca puerto yemení de Hodeida al tiempo que rebeldes hutíes activan defensas aéreas

ADÉN, Yemen (AP) — Israel lanzó el martes ataques aéreos sobre la ciudad yemení de Hodeida al tiempo que los rebeldes hutíes respaldados por Irán activaban las defensas aéreas.

El ejército israelí indicó en una actualización informativa que atacó "infraestructura militar" utilizada por los hutíes en el puerto de Hodeida.

"El puerto de Hodeida es utilizado por el régimen terrorista hutí para la transferencia de armas suministradas por el régimen iraní, con el fin de ejecutar ataques contra el Estado de Israel y sus aliados", decía el comunicado.

“Nuestras defensas aéreas están confrontando actualmente a los aviones israelíes que están lanzando una agresión contra nuestro país”, publicó en X el portavoz hutí Yayha Saree.

Saree dijo en un comunicado que las defensas aéreas hutíes "causaron gran confusión" a los aviones israelíes y obligaron a algunas formaciones de combate a abandonar el espacio aéreo yemení antes de llevar a cabo los ataques, frustrando la incursión de Israel en el interior de Yemen.

Ataques israelíes tienen como objetivo Saná

Los ataques más recientes se produjeron cuando cientos de personas asistían a los servicios funerarios para 31 periodistas yemeníes que, según reportes, murieron en ataques aéreos israelíes la semana pasada que tenían como objetivo a los hutíes en la capital yemení, Saná.

Los ataques del miércoles pasado se produjeron después que los hutíes lanzaran un dron que atravesó las distintas capas de defensas antiaéreas israelíes y se estrelló en un aeropuerto del sur de Israel, donde rompió ventanas e hirió a una persona.

En Yemen se informó que decenas de personas murieron, incluidos los periodistas, en los ataques contra Saná, que afectaron a zonas residenciales, un cuartel militar y una gasolinera, según el Ministerio de Salud en la parte norte de Yemen controlada por los rebeldes.

El Museo Nacional de Yemen en Saná también sufrió daños, de acuerdo con el Ministerio de Cultura de los rebeldes, e imágenes del sitio mostraban daños en la fachada del edificio. Un recinto gubernamental en la ciudad de Hazm, la capital de la provincia norteña de Jawf, también fue impactado.

El ejército israelí informó la semana pasada que atacó sitios utilizados por los hutíes para reunir inteligencia y atacar a Israel, una instalación de almacenamiento de combustible y un "departamento de relaciones públicas responsable de distribuir mensajes de propaganda en los medios".

La televisora Al-Masirah, dirigida por los hutíes, transmitió los funerales el martes y mostró a decenas de personas dentro de una mezquita y la procesión de los ataúdes antes del entierro. Una guardia de honor se situó junto a los ataúdes.

La asistencia fue menor de lo esperado para una "pérdida tan grande", según Khaled Rageh y Ahmed Malhy, quienes asistieron a los funerales, probablemente porque la fuerte lluvia de la mañana disuadió a algunos.

Los dos hombres hablaron con The Associated Press por teléfono.

Lanzan amenazas a periodistas que trabajan en Yemen

Israel ha lanzado anteriormente oleadas de ataques aéreos en respuesta a los disparos de misiles y drones de los hutíes contra Israel. Los hutíes argumentan que sus operativos son en solidaridad con los palestinos en medio de la guerra en la Franja de Gaza. Los hutíes también han atacado barcos en el Mar Rojo durante más de 22 meses.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dijo a The Associated Press el lunes que la organización todavía investiga activamente las muertes reportadas de periodistas yemeníes, pero estaba teniendo dificultades para verificar los hechos dado que Saná está controlada por los rebeldes.

“El entorno informativo está altamente restringido: las autoridades hutíes han impuesto una estricta censura, incluyendo una prohibición de compartir fotos o videos relacionados con los ataques aéreos", dijo el CPJ.

En una publicación del lunes, Human Rights Watch, organización con sede en Nueva York, dijo que los ataques aéreos israelíes en Saná también impactaron un centro de medios que alberga la sede de dos periódicos, describiéndolo como otro ejemplo de los peligros que enfrentan los periodistas en Yemen.

“El reciente ataque de las fuerzas israelíes destaca aún más las amenazas que enfrentan los periodistas en Yemen, no sólo por parte de las autoridades nacionales sino también por las partes beligerantes externas”, dijo HRW.

Mohammed al-Basha, un analista de Yemen, dijo en X que los ataques se registraron cuando el personal del periódico "26 de septiembre" se reunía para preparar la próxima edición del periódico.

Khaled reportó desde El Cairo.

