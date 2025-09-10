Israel ataca Saná y Al Yawf en su más reciente ofensiva contra los hutíes de Yemen

ADÉN, 10 sep (Reuters) - Israel atacó el miércoles la capital yemení, Saná, y la provincia septentrional de Al Yawf, y medios de comunicación hutíes afirmaron que la ofensiva dejó varios muertos y heridos.

La arremetida es la más reciente de más de un año de ataques y contraataques entre Israel y los militantes hutíes en Yemen, como parte de las repercusiones de la guerra en Gaza.

El Ejército israelí dijo que había apuntado a campamentos militares, la sede del departamento de "propaganda" militar hutí y un almacén de combustible.

Residentes de Saná dijeron a Reuters que la ofensiva se dirigió contra un escondite entre dos montañas que se utiliza como cuartel general de mando y control. El alcance de los daños no estaba claro de inmediato.

Los ataques israelíes también tuvieron como objetivo el Ministerio de Defensa hutí, según testigos.

La embestida se produjo días después de que el 30 de agosto un ataque contra Saná mató al primer ministro del gobierno hutí y a varios ministros, en la primera acción de este tipo dirigida contra altos cargos.

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los asaltos dirigidos por el régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel, durante los cuales se lanzaron vehículos aéreos no tripulados y misiles tierra-tierra hacia territorio israelí", dijo el Ejército israelí.

Los hutíes, alineados con Irán, han atacado buques en el mar Rojo en lo que describen como actos de solidaridad con los palestinos de Gaza.

También han disparado misiles contra Israel, la mayoría de los cuales han sido interceptados. Israel ha respondido con ataques contra las zonas de Yemen controladas por los hutíes, incluido el vital puerto de Hodeida.