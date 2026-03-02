Israel ataca suburbios del sur de Beirut tras incursiones de Hezbolá

Por Laila Bassam, Yomna Ehab y Nayera Abdallah

2 mar (Reuters) - Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá el lunes, después de que el grupo lanzara misiles y drones hacia el Estado judío en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

Más de una docena de explosiones sacudieron Beirut, en los ataques más intensos contra los suburbios del sur desde la guerra entre Israel y Hezbolá en 2024. La gente huyó a pie y en coche, colapsando las carreteras, después de que los ataques comenzaran alrededor de las 00:40 GMT.

La violencia amplió el conflicto que se ha extendido por Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el sábado. Hezbolá, un grupo musulmán chiíta creado por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982, es uno de los principales aliados de Teherán en Oriente Medio.

El ejército israelí afirmó que había comenzado a atacar objetivos de Hezbolá en todo el Líbano, incluidos altos cargos de Hezbolá en la zona de Beirut. Fuentes de seguridad libanesas afirmaron que los ataques aéreos alcanzaron varias zonas de los suburbios del sur, conocidos como Dahiyeh.

El ejército israelí emitió una advertencia ordenando a los residentes de docenas de pueblos del sur y el este del Líbano que evacúen la zona. No fue posible contactar de inmediato con el Ministerio de Salud libanés para conocer el número de víctimas.

Hezbolá afirmó que había atacado una instalación militar israelí de defensa antimisiles al sur de la ciudad de Haifa en venganza por "la sangre pura" de Jamenei y en respuesta a lo que describió como repetidos ataques israelíes.

Los proyectiles lanzados por el grupo militante libanés fueron los primeros desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024, poniendo fin a más de un año de combates entre el Estado judío y Hezbolá. Desde entonces, ambas partes se han acusado de violar la medida.

(Reporte de Laila Bassam en Beirut, Yomna Ehab y Nayera Abdallah en El Cairo; Editado en español por Javier Leira)