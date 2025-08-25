Israel ataca un hospital de Gaza y mata al menos a 15 personas, entre ellas periodistas

25 ago (Reuters) -

Los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza causaron el lunes la muerte de al menos 15 personas, entre ellas tres periodistas, uno de los cuales trabajaba para Reuters, según informaron representantes sanitarios palestinos.

El camarógrafo Hussam al-Masri, uno de los periodistas muertos en los ataques según los responsables, era contratista de Reuters. El fotógrafo Hatem Khaled, también contratista de Reuters, resultó herido, según las autoridades.

El ejército israelí y la oficina del primer ministro no hicieron comentarios inmediatos sobre los ataques. (Información de Nidal Al Mughrabi; edición de Edmund Blair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)