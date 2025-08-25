Israel ataca un hospital de Gaza y mata al menos a 15 personas, entre ellas periodistas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
25 ago (Reuters) -
Los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza causaron el lunes la muerte de al menos 15 personas, entre ellas tres periodistas, uno de los cuales trabajaba para Reuters, según informaron representantes sanitarios palestinos.
El camarógrafo Hussam al-Masri, uno de los periodistas muertos en los ataques según los responsables, era contratista de Reuters. El fotógrafo Hatem Khaled, también contratista de Reuters, resultó herido, según las autoridades.
El ejército israelí y la oficina del primer ministro no hicieron comentarios inmediatos sobre los ataques. (Información de Nidal Al Mughrabi; edición de Edmund Blair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
Más leídas
- 1
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Solo en Off | La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate
- 3
Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad
- 4
Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos