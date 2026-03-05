Israel atacará bases subterráneas de misiles de irán en la segunda fase de la guerra, según fuentes

Por Alexander Cornwell y Rami Ayyub

TEL AVIV, 5 mar (Reuters) -

La guerra de Israel en Irán está entrando en una segunda fase en la que sus aviones de combate atacarán instalaciones ‌de misiles balísticos enterradas a gran profundidad, ‌según ⁠dos fuentes familiarizadas con la campaña militar israelí.

El ataque aéreo conjunto con Estados Unidos en Irán está cerca de cumplir semana, después de que las primeras salvas mataran a los líderes del país y desencadenaran una guerra regional con ataques iraníes ​en Israel, ⁠el golfo Pérsico ⁠e Irak, y ataques israelíes en Líbano.

El ejército israelí afirma haber alcanzado cientos de lanzamisiles iraníes en superficie que podrían apuntar a ciudades ​israelíes. La segunda fase incluirá búnkeres que almacenan misiles balísticos y equipos, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato ‌debido a la delicadeza del tema.

Una de ellas dijo que Israel pretendía neutralizar ​la capacidad de Irán para lanzar ataques aéreos contra Israel ​al final de la guerra, que también se centraba en eliminar a los líderes de la República Islámica.

Un portavoz militar no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre sus planes de ataque. El ejército ha afirmado anteriormente que él y el ejército estadounidense tomaron el control de gran parte del espacio aéreo iraní en los primeros días de los ataques.

En un comunicado emitido el jueves, el ejército afirmó que, durante la noche, la Fuerza Aérea ​había atacado "una infraestructura subterránea utilizada por el régimen iraní para almacenar misiles balísticos y misiles destinados a ser utilizados contra aviones".

El ejército no ha anunciado anteriormente ataques contra instalaciones subterráneas de misiles, según una ⁠revisión de sus declaraciones públicas desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el sábado.

Las estimaciones sobre el arsenal de misiles de Irán varían mucho, ‌desde unos 2.500 antes de la guerra, según el ejército israelí, hasta unos 6.000, según otros analistas. La cantidad que quede podría resultar decisiva para el desarrollo de la guerra. Teherán ha seguido llevando a cabo ataques con misiles contra Israel y en toda la región.

Douglas Barrie, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Reino Unido, dijo el miércoles que el grupo de expertos estima que Irán todavía posee algunos misiles de crucero de ataque terrestre, armas guiadas de precisión que vuelan a baja altura para evadir la detección por radar.

EL SISTEMA "DEBE SEGUIR DEGRADÁNDOSE CADA ‌VEZ MÁS"

Los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel han llevado a cabo incursiones casi constantes desde el sábado, acelerando aún más ⁠el ritmo después de que los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, lanzaran cohetes contra Israel, lo que provocó fuertes ataques aéreos ‌israelíes hasta el norte de Beirut. En algunos casos, los mismos aviones de combate israelíes han atacado tanto a Irán ⁠como a Líbano en una sola operación: bombardeando objetivos en Teherán o en el oeste de ⁠Irán a la ida, y atacando posiciones de Hezbolá a la vuelta, según una de las fuentes familiarizadas con los planes y una fuente de seguridad israelí.

Responsables israelíes y estadounidenses afirman que los lanzamientos de misiles balísticos y drones desde Irán han disminuido desde el sábado, un descenso que atribuyen en parte a los ataques estadounidenses e israelíes contra las bases de lanzamiento iraníes y la infraestructura militar relacionada.

El ejército israelí ha ‌afirmado que la disminución también podría reflejar un esfuerzo de ​Teherán por preservar sus reservas de misiles mientras se prepara para una guerra de desgaste prolongada.

Eran Lerman, exasesor adjunto de seguridad nacional israelí, dijo que la esperanza de la primera semana de ataques era que el sistema gobernante de Irán "comenzara a desintegrarse antes, más rápidamente".

"Pero esto aún no ha sucedido y, mientras no suceda, el sistema debe seguir degradándose cada ‌vez más", dijo Lerman. (Información de Alexander Cornwell y Rami Ayyub; edición de Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)