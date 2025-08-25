Israel: Ataque a hospital en Gaza, 5 reporteros muertos

El balance es de al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas que en estos meses contaron la guerra para varios medios de comunicación internacionales.

Se trata de la enésima masacre que eleva a 245 la estela de sangre de los reporteros asesinados en menos de dos años de guerra en Gaza, convirtiéndola en el conflicto más mortal de la historia para los trabajadores de prensa.

Esto ha desatado la indignación en todo el mundo, llevando al ejército israelí a anunciar una investigación, mientras el premier israelí, Benjamin Netanyahu, expresó "profundo pesar" por lo que ha calificado como "un trágico incidente".

El primer ataque con un dron sobre el Nasser, lanzado a plena luz del día, golpeó duramente la estructura, causando las primeras víctimas, entre ellas un periodista de Reuters, Hossam al-Masri, quien estaba transmitiendo un video en vivo desde el hospital, interrumpido bruscamente en el momento del ataque.

Poco después, un segundo ataque aéreo se abatió sobre el complejo médico mientras los rescatistas intentaban evacuar a los heridos y los periodistas documentaban las consecuencias del primer bombardeo, sumiendo en el pánico a quienes se encontraban en el lugar, entre el humo, los escombros, la sangre y los gritos, capturados en vivo por la televisión y difundidos en las redes.

Además de al-Masri, en los dos ataques fueron asesinados Mariam Dagga, periodista freelance que había trabajado para AP; Mohammed Salama, quien había trabajado para Al Jazeera y Middle East Eye; y los periodistas Ahmad Abu Aziz y Moaz Abu Taha, mientras que otro colaborador de Reuters, Hatem Khaled, resultó herido.

La masacre suscitó un coro de condena en todo el mundo, comenzando por la agencia de noticias británica Reuters, que se dijo "consternada", mientras que la estadounidense AP expresó "shock y tristeza".

Al Jazeera volvió a denunciar los "asesinatos" israelíes de periodistas en la Franja, después de que hace dos semanas la emisora perdió a cuatro reporteros y dos freelancers en un ataque dirigido de las FDI.

Desde el sindicato de periodistas palestinos hasta Reporteros Sin Fronteras, las ONG de medios acusaron a Israel de "silenciar las voces independientes en Gaza", mientras que la Franja sigue prohibida para los medios extranjeros.

La ONU recordó que "los hospitales y los periodistas no son un objetivo" y pidió una investigación independiente sobre el ataque. Incluso los aliados occidentales de Israel se volvieron en contra de la nueva masacre de civiles: el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "no está contento" con el ataque al hospital, mientras que Londres y Berlín se dijeron "conmocionados" y "horrorizados".

España habló de "inaceptable violación del derecho humanitario" y Francia instó a Israel a "respetar" las normas internacionales.

Desde Italia, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, pidió "garantizar la seguridad de los periodistas" en la Franja.

Y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se mostró "atónito ante lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena del mundo entero".

Al anunciar una investigación sobre el ataque, las FDI se limitaron a decir que sus soldados "no apuntan a los periodistas como tales" y que actúan "para mitigar lo más posible el daño a las personas no involucradas".

Sin embargo, el saldo cada vez más alto de civiles muertos en la guerra, incluidos reporteros, parece traicionar estas intenciones. Y aunque Netanyahu anunció su voluntad de iniciar "inmediatamente" negociaciones para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra, persiste el estancamiento en el camino diplomático hacia la paz.

Ante este panorama, las familias de los rehenes intentarán alzar la voz el martes en una "Jornada de lucha" en toda Israel para presionar al Ejecutivo a aceptar un acuerdo que pueda traer de vuelta a sus seres queridos secuestrados.

Y, en consecuencia, hacer cesar las armas en la martirizada Franja de Gaza, donde ya murieron, desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023, cerca de 62.744 personas y resultaron heridas 158.259, según el ministerio de Salud palestino de Gaza. (ANSA).