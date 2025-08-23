Israel: Ataques con tanques en Gaza matan a 8 niños

Este dramático acontecimiento también está aumentando la tensión en Israel, donde el descontento con las acciones del gobierno crece hasta el punto de que un grupo de activistas arremetió contra el ministro de extrema derecha Ben Gvir, persiguiéndolo por las calles y gritando "vergenza!".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha echado más leña al fuego, poniendo en duda la cifra oficial de rehenes vivos en manos de Hamás, según anunció Tel Aviv. "Ahora tienen 20 rehenes vivos, pero probablemente no sean 20 porque un par de ellos podrían no estar ya con nosotros", declaró el residente de la Casa Blanca en el Despacho Oval durante el anuncio de la Copa Mundial.

El Foro de Familiares de Víctimas de Secuestro y Personas Desaparecidas respondió de inmediato: "Señor Presidente, hay 50 rehenes. Para nosotros, cada uno de ellos representa un mundo entero. Si el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien solo habla con estadounidenses pero nunca habla ni se reúne con las familias de los rehenes, sabe algo diferente, debería informarles primero".

En resumen, un campo minado diplomático que el coordinador de rehenes de Benjamin Netanyahu, Gal Hirsh, intentó desactivar enviando un mensaje a las familias de los rehenes, asegurándoles que "no hay cambios con respecto a la información que recibieron previamente de nosotros: 20 de los rehenes están vivos, dos se encuentran en estado crítico y con gran preocupación por sus vidas".

Sin embargo, es poco probable que esta medida mejore los índices de aprobación del gobierno: según una encuesta realizada por el periódico centrista Maariv, el 62% de los israelíes cree que el gobierno ha perdido la confianza pública, y la mayoría está a favor de algún tipo de acuerdo con respecto a los rehenes.

Este clima ha afectado duramente al belicista Ben Gvir: algunos manifestantes lo desafiaron mientras estaba con su hijo en Kfar Malal, en el centro del país, gritando "vergenza!" y mostrando fotos de los rehenes. "Si te secuestraran, tu padre te dejaría morir", le dijo uno a su hijo. Esa noche, miles de personas volvieron a salir a las calles de Tel Aviv para exigir un cambio de rumbo.

Sin embargo, las protestas no están deteniendo la campaña militar: si bien los tanques israelíes han entrado en Sabra, un suburbio de la ciudad de Gaza, el número de muertos en la Franja ha superado los 50 desde el amanecer. Seis niños murieron y varios más resultaron heridos en un ataque de artillería israelí contra tiendas de campaña de desplazados en la zona de Asdaa, al noroeste de Khan Younis.

Dos niños se encontraban entre los muertos en una redada en Jabalia an-Nazla, mientras que otros dos, junto con seis adultos, han muerto de hambre en las últimas 24 horas.

Según fuentes médicas, al menos 300.000 niños en la Franja de Gaza sufren desnutrición.

El director del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (OOPS), Philippe Lazzarini, enfatizó que "es hora" de que el gobierno israelí deje de negar "la hambruna que ha creado en Gaza; cada hora cuenta".

En este dramático contexto, Hamas ha vuelto a alzar su voz, convocando una "peregrinación masiva" a la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén en respuesta a las provocaciones de los colonos y la extrema derecha israelí. "Exigimos que se intensifiquen los esfuerzos para contrarrestar la expansión de los asentamientos y apoyar la firmeza del pueblo de Jerusalén por todos los medios posibles". Este llamamiento corre el riesgo de provocar nuevos enfrentamientos violentos en la Ciudad Santa. (ANSA).