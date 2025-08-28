Israel aumenta los bombardeos sobre Gaza y mata a 16 personas en los alrededores

Las fuerzas israelíes mataron el jueves al menos a 16 palestinos en toda Gaza e hirieron a decenas en el sur del enclave, según informaron las autoridades sanitarias locales, mientras los residentes denunciaban la intensificación de los bombardeos militares en los suburbios de la ciudad de Gaza.

El ejército se dispone a tomar la ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del enclave, a pesar de los llamamientos internacionales a Israel para que reconsidere su decisión por temor a que la operación cause numerosas víctimas y desplace al millón de palestinos que se refugian allí.

En la ciudad de Gaza, los residentes dijeron que las familias huían de sus hogares, la mayoría en dirección a la costa, mientras las fuerzas israelíes bombardeaban los suburbios orientales de Shujaiya, Zeitoun y Sabra. Las muertes del jueves elevaron a 71 el número de palestinos muertos por fuego israelí en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad.

Las autoridades israelíes describen la ciudad de Gaza como el último bastión de Hamás, que desencadenó la guerra con su mortífero ataque de octubre de 2023 contra Israel. El grupo miliciano islamista ha sido diezmado desde entonces por el asalto israelí a Gaza.

El ejército israelí dijo en un comunicado que seguía operando en toda Gaza contra lo que describió como “organizaciones terroristas” e infraestructuras. Los militares habían matado a tres milicianos el día anterior, dijo, sin decir cómo habían identificado a los individuos.

Decenas de heridos en el sur de Gaza

En el sur de Gaza, decenas de palestinos fueron ingresados en el hospital Nasser de Jan Yunis con heridas de balazo, según un médico que dijo que el ejército había abierto fuego contra una multitud de palestinos que se había reunido cerca de un lugar de distribución de ayuda.

Mohammad Saqer, jefe de enfermería, dijo a Reuters que la mayoría de los pacientes habían ingresado con heridas de bala en la parte superior del cuerpo y que muchos se encontraban en estado crítico. Los pacientes habían informado de que les habían disparado cuando trataban de recoger alimentos en un centro de distribución de la cercana Ráfah. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

La guerra estalló cuando milicianos dirigidos por Hamás lanzaron un ataque transfronterizo por sorpresa contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, la mayoría de los rehenes fueron liberados mediante negociaciones diplomáticas, aunque aún quedan 50, de los cuales se dice que 20 están vivos.

Israel no respondió públicamente a la aceptación por Hamás de una propuesta de alto el fuego que permitiría la devolución de algunos de los rehenes. La campaña militar de Israel, que dice estar dirigida contra Hamás, de Gaza, devastó el territorio y desplazado a la mayoría de los aproximadamente dos millones de palestinos que viven allí.

Más de 62.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron a manos del ejército israelí, según las autoridades sanitarias locales, que no han precisado cuántos combatientes han muerto en los combates.

Con el enclave sumido en una crisis humanitaria, el Ministerio de Sanidad de Gaza dijo el jueves que otras cuatro personas, entre ellas dos niños, habían muerto de desnutrición e inanición en el enclave, lo que eleva las muertes por estas causas a 317 personas, entre ellas 121 niños, desde que comenzó la guerra.

Israel cuestiona las cifras de víctimas mortales del Ministerio de Sanidad y el miércoles pidió a un observatorio mundial del hambre que se retractara de una evaluación según la cual la ciudad de Gaza y las zonas circundantes sufren hambruna.

*Por Nidal al-Mughrabi

Información de Reuters