Israel: Aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré en Gaza

En Gaza, la desnutrición, el desplazamiento, el hacinamiento en los campamentos, la falta de saneamiento, la escasez de agua potable y la incapacidad de los hospitales para atender a los pacientes debido al gran número de heridos ya han provocado brotes de enfermedades infecciosas como la polio, el cólera, la hepatitis A y la sarna, recuerda la OMS.

Pero ahora, la organización está preocupada por el crecimiento de los casos del síndrome de Guillain-Barré, del que hasta el 31 de julio se habían registrado 64, 27 de los cuales se dieron en niños y adolescentes menores de 15 años, en comparación con los tan solo cinco casos anuales antes de la guerra.

La ONU ha confirmado que tres palestinos ya han fallecido a causa de este síndrome. Dos de las víctimas eran menores de 15 años.

La OMS señala que actualmente no hay existencias en Gaza de inmunoglobulina intravenosa, el principal fármaco utilizado para tratar el síndrome de Guillain-Barré. Esta enfermedad no es contagiosa y se desarrolla a partir de una infección vírica o bacteriana previa.

En la mayoría de los casos, con tratamiento, los pacientes se recuperan en pocas semanas, mientras que cualquier complicación, como parálisis de los músculos respiratorios, sepsis, embolia pulmonar o paro cardíaco, provoca la muerte.

El enclave también se enfrenta a la amenaza de la meningitis: en julio se reportaron 420 casos sospechosos, la cifra más alta registrada desde el inicio del conflicto.

La OMS destaca que la destrucción del principal almacén médico de la organización en Deir al-Balah ha provocado una grave escasez de antibióticos, esenciales para el tratamiento de la meningitis. (ANSA).