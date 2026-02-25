Israel autoriza el nombramiento de un embajador de Somalilandia

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que aceptó que Somalilandia nombre a un embajador para su país, dos días después de que se establecieran relaciones diplomáticas.

Según la cancillería israelí, el embajador será Mohamed Hagi, un consejero del presidente de Somalilandia.

Hagi "ha formado parte del reducido círculo de responsables que trabajaron durante todo el año 2025 en la promoción del establecimiento de relaciones entre Israel y Somalilandia", indicó el ministerio de Exteriores.

El pasado 26 de diciembre, Israel se convirtió en el primer país en reconocer Somalilandia como un "Estado independiente y soberano" desde su secesión de Somalia, en 1991.

La cancillería indicó que próximamente se nombrará a un embajador israelí para Somalilandia.

Durante una visita oficial en enero a Somalilandia, el canciller israelí, Gideon Saar, afirmó que su país proporcionaría asistencia a esa república autoproclamada en los sectores del agua, la medicina y la educación, y que se instauraría una cooperación en el ámbito de la defensa.

Con 176.000 km2, Somalilandia se distingue por su relativa estabilidad respecto a Somalia, escenario de una insurrección de los islamistas de Al Shabab y conflictos políticos.

Su territorio ocupa una posición estratégica en el golfo de Adén y cuenta con moneda, pasaporte y ejército propios.