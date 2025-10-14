Israel avisa a la ONU que solo permitirá la mitad de los camiones de ayuda acordados para Gaza

14 oct (Reuters) - Israel comunicó a Naciones Unidas que a partir del miércoles solo permitirá la entrada en la Franja de Gaza de 300 camiones de ayuda, la mitad del número acordado, y que no habrá entregas de combustible o gas en el enclave, salvo para necesidades específicas de la infraestructura humanitaria, según una nota a la que tuvo acceso Reuters y que confirmó la ONU.

Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Gaza, dijo que la ONU había recibido la nota de COGAT, el brazo del ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda a Gaza.

COGAT había dicho el viernes que esperaba que unos 600 camiones de ayuda entraran diariamente en Gaza durante el alto el fuego.

La nota del COGAT decía que las restricciones se tomaban porque "Hamás violó el acuerdo relativo a la liberación de los cuerpos de los rehenes". (Reporte de Michelle Nichols y Olivia Le Poidevin; edición en español de Javier López de Lérida)