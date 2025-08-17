LA NACION

Israel: “Basta de engaños”, dicen familias de los rehenes

Foro de familiares de rehenes le escribe a Netanyahu

Israel: "Basta de engaños", dicen familias de los rehenes
Israel: “Basta de engaños”, dicen familias de los rehenesDebbie Hill - AP

"Durante 22 meses personas secuestradas han estado languideciendo en Gaza, ante sus ojos. En lugar de engañar a la opinión pública, difundir rumores y difamar a las familias de los secuestrados, devuelvan a nuestros seres queridos con un acuerdo y pongan fin a la guerra. Esta es la única decisión que exige el pueblo israelí y es la única decisión posible", dice la nota, difundida hoy tras las acusaciones del primer ministro y otros funcionarios del gobierno.

"Fueron secuestrados de la tierra de Israel bajo tu cuidado, Netanyahu, y llevan allí 22 meses. Es tu responsabilidad traerlos a casa", le dicen directamente al premier israelí.

(Ansa).

