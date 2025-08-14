Israel: "Basta de usar hambre como arma", ONG y Gaza

Esto es lo que más de 100 ONG internacionales (desde Oxfam hasta Médicos Sin Fronteras y American Near East Refugee Aid) escriben en un llamamiento de denuncia a Israel, publicado en Jerusalén.

Las ONG deploran que las autoridades israelíes no hayan autorizado ninguno de sus envíos de ayuda vital desde el 2 de marzo, a pesar de más de 60 solicitudes, mientras que la distribución se confió con monopolio (en cantidades insuficientes y con riesgo para las vidas palestinas) a la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (FGH).

Israel amenaza con prohibir a las principales ONG humanitarias que intentan entregar ayuda a la Franja de Gaza e impedirles hacerlo por no estar autorizadas, denuncia Save the Children en un comunicado firmado por otras 103 organizaciones humanitarias.

"A pesar de la afirmación de las autoridades israelíes de que no hay límites para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar ni un solo camión de suministros de socorro desde el 2 de marzo", escribe Save the Children.

"En lugar de resolver el creciente retraso en la entrega de suministros, las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para que traigan artículos de socorro, alegando que estas organizaciones 'no están autorizadas a entregar ayuda'", sostiene.

Solo en julio, agrega el llamamiento, "se rechazaron más de 60 solicitudes por este motivo, y este obstáculo ha dejado millones de dólares en alimentos, medicamentos, agua y artículos de refugio atascados en almacenes en Jordania y Egipto, mientras los palestinos se mueren de hambre".

"Muchas de las ONG a las que ahora se les dice que no están 'autorizadas' a brindar ayuda han trabajado en Gaza durante décadas, gozan de la confianza de las comunidades y tienen experiencia en la entrega segura de ayuda", afirman.

Su exclusión "ha dejado a los hospitales sin suministros básicos, a niños, personas con discapacidad y ancianos muriendo de hambre y enfermedades prevenibles, y a los propios trabajadores humanitarios yendo a trabajar con hambre", escribe Save the Children.

Cita el ejemplo de la ONG Anera, que "tiene más de US$7 millones en suministros vitales listos para entrar en Gaza, incluyendo 744 toneladas de arroz, suficiente para seis millones de comidas, atascadas en Ashdod, a solo unos kilómetros de distancia".

El obstáculo está relacionado con las nuevas normas para las ONG internacionales introducidas en marzo, que permiten que se les rechace su registro con base en criterios vagos y politizados, como la supuesta 'deslegitimación' del Estado de Israel.

Las ONG internacionales advierten que el proceso está diseñado para "controlar a las organizaciones independientes, silenciar las actividades de defensa y censurar la información humanitaria". (ANSA).