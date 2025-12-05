Israel.- Bélgica se suma a los países que sí participarán en Eurovisión, frente a España, Eslovenia, Países Bajos e Irlanda.

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La cadena pública belga RTBF ha decidido este viernes que participará en la próxima edición del Festival de Eurovisión en 2026, una confirmación que llega un día después de que los miembros de la Unión Europea de Radiotelevisiones públicas (UER) decidieran por votación que mantendrán a Israel en la competición.

Esta decisión ha hecho que España, Eslovenia, Países Bajos e Irlanda hayan anunciado ya su decisión de no participar en Eurovisión, mientras que otros han confirmado su asistencia. Reino Unido, Alemania, Italia y Francia han confirmado su participación. Los países tienen hasta el 15 de diciembre para comunicar a la UER su decisión.

El director ejecutivo de la cadena belga, Jean-Paul Philippot, ha defendido que la decisión de participar es compatible con una "postura clara de denuncia de los obstáculos a la libertad de información, exigir la protección de todos los ciudadanos y periodistas y garantizar su presencia segura sobre el terreno".

"La cultura nunca es un entretenimiento desvinculado de la realidad", ha continuado el ejecutivo en declaraciones difundidas por la propia cadena en las que también subraya que "el servicio público tiene el deber de ser fiel a la humanidad, la independencia editorial y la libertad.

Del mismo modo, ha defendido que participar en el festival de la canción "no puede hacerse sin mirar el mundo tal y como es y recordar que el deber de informar debe ejercerse con total independencia y que proporcionar a los ciudadanos las herramientas para comprender los problemas que enfrenta el mundo es un cimiento democrático esencial".

Las dos cadenas públicas de Bélgica —la francófona RTBF y la flamenca VRT— se turnan cada año en la gestión y retransmisión del Festival de Eurovisión, por lo que este año la decisión de si participar en ella recaía en RTBF. VRT, responsable el año pasado y que cortó la emisión durante la participación de Israel en protesta por el genocidio— ha indicado que también emitirá este año la señal de certamen pero "con restricciones.