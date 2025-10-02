Israel bloquea carretera principal a ciudad de Gaza y da a sus residentes la última oportunidad de irse

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 2 oct (Reuters) - Los tanques israelíes bloquearon el jueves la principal carretera de acceso a la ciudad de Gaza, impidiendo el regreso de quienes han abandonado la ciudad asediada, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que era la última oportunidad de escapar para los cientos de miles de personas que aún permanecen en el interior.

Israel ha ordenado al millón de habitantes de la Ciudad de Gaza que se dirija hacia el sur, en una de las mayores ofensivas de la guerra de este mes, en la que promete acabar con los combatientes de Hamás en lo que considera sus últimos bastiones en la mayor zona urbana de Gaza.

Los residentes dijeron a Reuters que los tanques habían levantado barreras de arena en la principal carretera de salida de la ciudad de Gaza hacia el sur. Se estaba permitiendo salir a la gente, pero a los que habían salido en busca de alimentos o refugio temporal ya no se les permitía regresar.

"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que lo deseen se desplacen hacia el sur y dejen a los operativos de Hamás aislados en la propia Ciudad de Gaza ante las continuas operaciones a gran escala de las FDI", dijo Katz en un comunicado.

Los que se marchen serán sometidos a control por parte del Ejército, agregó.

El Ejército dijo en un comunicado el miércoles que había iniciado una operación para reforzar y mantener el "control operativo del corredor de Netzarim", una zona que controla y que divide el norte y el sur de Gaza. El jueves no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.

Naciones Unidas calcula que entre 600.000 y 700.000 personas permanecen en la ciudad de Gaza, después de que hasta 400.000 huyeran en las últimas semanas ante el avance de las fuerzas israelíes, que han destruido edificios a su paso.

Algunos residentes contactados por Reuters dijeron que la medida de impedir que la gente regrese a la Ciudad de Gaza había aumentado su determinación de quedarse.

"No nos iremos. Ayer un avión no tripulado lanzó granadas sobre la azotea de nuestro edificio, pero no nos iremos", dijo Hani, de 24 años, residente en la ciudad de Gaza, que pidió ser identificado sólo por su nombre de pila por motivos de seguridad.

"Tenemos miedo de que, si nos vamos, no volvamos a ver nuestra Ciudad de Gaza".

Aviones y tanques israelíes siguieron bombardeando la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que el fuego israelí había matado al menos a 77 personas en las últimas 24 horas.

Los médicos dijeron que uno de esos ataques del jueves mató a nueve personas, entre ellas cinco de una misma familia, cerca de un comedor comunitario en Al-Mawasi, una zona costera del sur que Israel ha designado "zona humanitaria" para cientos de miles de residentes obligados a huir de otras partes de Gaza. (Reporte de Nidal al-Mughrabi; Editado en español por Juana Casas)