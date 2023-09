Campamento de refugiados de nour shams, cisjordania (ap) — bombardeos israelíes impactaron sitios de milicianos en gaza el domingo por tercer día consecutivo, aseveró el ejército de israel, luego que combatientes palestinos cerca de la valla fronteriza lanzaran globos incendiarios hacia israel y arrojaran un explosivo contra los soldados.

El ataque se registra después de una incursión militar israelí en el norte de Cisjordania que, según autoridades palestinas de salud, mató a dos palestinos.

Fue el incidente más reciente en una oleada de violencia durante un delicado período festivo judío. Una serie de escaladas violentas en la frontera entre Israel y Gaza durante la semana pasada ha elevado el espectro de una escalada por primera vez desde una breve ronda de conflictos en mayo pasado entre Israel y el grupo armado Yihad Islámica Palestina.

Ocurre en un momento complicado. Los judíos celebran Yom Kipur, el día más sagrado de su calendario, el domingo por la noche, seguido del festival de Sucot de una semana de duración a finales de mes.

No hubo reportes de víctimas de los ataques en Gaza. Más temprano el domingo, el ejército israelí disparó e hirió a cinco palestinos que protestaban en la valla de separación a lo largo de la frontera israelí con el saturado enclave. Es una táctica familiar para los palestinos en Gaza que protestan por un bloqueo de 16 años impuesto por Israel con la ayuda de Egipto. Israel argumenta que el bloqueo es necesario para impedir que el grupo gobernante Hamas se arme.

El ejército israelí informó el domingo que atacó dos puestos pertenecientes a Hamas, el grupo miliciano que gobierna Gaza, justo al este del campamento de refugiados de Bureij y Jabaliya. Los puestos se encontraban cerca de la valla que separa el territorio de Israel, donde docenas de palestinos han estado realizando protestas diarias durante la última semana.

Por tercera vez en igual cantidad de días, medios de comunicación publicaron fotografías de manifestantes milicianos lanzando una andanada de globos con dispositivos incendiarios sobre la frontera este. El ejército israelí agregó que los globos provocaron dos incendios en Israel.

También se viven tensiones crecientes en Cisjordania.

El ejército israelí dijo que había intervenido en el campo de refugiados de Nour Shams, cerca de la localidad de Tulkarem, para destruir lo que describió como un centro de mando miliciano y un almacén de bombas en un edificio.

Las unidades de ingeniería detonaron varias bombas colocadas bajo las calles, afirmó, y los milicianos abrieron fuego y arrojaron explosivos, a lo que las tropas respondieron con disparos con munición letal.

Dos hombres —Asid Abu Ali, de 21 años, y Abu Daghash, de 32— murieron por fuego israelí, según el Ministerio de Salud palestino. La operación causó daños importantes la calle principal de la población, rompió tuberías de agua e inundó parte de la calle. El piso inferior del edificio sospechoso sufrió graves daños y parte de la fachada del segundo piso se derrumbó.

Hamas identificó a Abu Ali como uno de sus miembros.

También en Cisjordania, la Universidad de Birzeit, una importante institución palestina, dijo que el ejército israelí había realizado una inusual redada en su campus cerca de la ciudad de Ramala y detenido a nueve estudiantes, incluido el presidente del consejo estudiantil. Los alumnos eran todos partidarios de Hamas, señaló. La universidad condenó la redada, que según dijo causó daños a propiedades de la institución.

Israel ha incrementado sus incursiones, especialmente en el norte de Cisjordania, durante el último año y medio en lo que describe como una campaña para eliminar a milicianos palestinos y frustrar ataques futuros.

Pero los palestinos dicen que las redadas consolidan la ocupación iniciada hace 56 años en Cisjordania. Las operaciones no parecen haber reducido los combates y han contribuido a debilitar a la Autoridad Palestina, el gobierno que administra parte de la Cisjordania ocupada por Israel.

En lo que va de año han muerto unos 190 palestinos en Cisjordania, según un conteo de The Associated Press. Israel dice que la mayoría eran milicianos, pero también han muerto jóvenes que protestaban contra las incursiones y otras personas que no participaban en las confrontaciones.

Al menos 31 personas han muerto en ataques palestinos contra israelíes este año.

El repunte en la violencia coincide con la temporada del año nuevo judío. Los judíos celebran el Yom Kippur, el día más sagrado de su calendario, el domingo por la noche, que se verá seguido por el festival de Sukkot, que dura una semana.

Durante el Sukkot muchos judíos visiten el lugar más sensible de Jerusalén, que los judíos conocen como Monte del Templo y los musulmanes como Noble Santuario. El complejo, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, es a menudo un foco de violencia.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días. Los palestinos reclaman esos territorios para formar un Estado independiente.