Israel bombardea Gaza y el líder de Hamás busca reactivar el diálogo para una tregua en El Cairo

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 12 ago (Reuters) -

Aviones y tanques israelíes siguieron bombardeando zonas del este de la ciudad de Gaza el lunes, un ataque en el que murieron al menos 11 personas, según informaron el martes testigos y médicos, mientras el líder de Hamás, Jalil al-Haya, tiene previsto acudir a El Cairo para participar en conversaciones encaminadas a reactivar un plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

La última ronda de conversaciones indirectas en Qatar terminó en un punto muerto a finales de julio, cuando Israel y el grupo miliciano palestino Hamás se culpan mutuamente de la falta de avances en una propuesta estadounidense una tregua de 60 días y un acuerdo de liberación de rehenes.

Desde entonces, Israel ha dicho que lanzará una nueva ofensiva y tomará el control de la ciudad de Gaza, que capturó poco después del estallido de la guerra, en octubre de 2023, antes de retirarse. Los milicianos se reagruparon y desde entonces han librado una guerra de guerrillas.

No está claro cuánto tiempo podría durar una nueva incursión militar israelí en la extensa ciudad del norte de Gaza, en su mayoría reducida a escombros, ni en qué se diferenciaría de la operación anterior.

Sin embargo, el plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ampliar el control militar sobre Gaza, cuyo lanzamiento está previsto para octubre, ha aumentado la indignación mundial por la devastación generalizada del territorio y la crisis de hambre que se extiende entre los más de dos millones de habitantes de Gaza, en su mayoría sin hogar. También ha suscitado críticas en Israel, donde el jefe del Estado Mayor ha advertido de que podría poner en peligro a los rehenes supervivientes y convertirse en una trampa mortal para los soldados israelíes. También ha hecho temer nuevos desplazamientos y penurias entre el millón de palestinos que se calcula que viven en la zona de la ciudad de Gaza.

Testigos y médicos afirmaron que aviones y tanques israelíes volvieron a bombardear el lunes los distritos del este de la ciudad de Gaza, un ataque en el que mataron a siete personas en dos casas del barrio de Zeitn y a cuatro en un edificio de apartamentos del centro de la ciudad.

En el sur del enclave, cinco personas, entre ellas una pareja y su hijo, murieron en un ataque aéreo israelí contra una casa en la ciudad de Jan Yunis y cuatro en un ataque contra un campamento de tiendas en la cercana localidad costera de Mawasi, según informaron los médicos.

El ejército israelí dijo que estaba estudiando l y que sus fuerzas toman precauciones para mitigar los daños a civiles.

Por otra parte, el ejército israelí dijo el martes que sus fuerzas habían matado a decenas de milicianos en el norte de Gaza el mes pasado y destruido más túneles utilizados por los milicianos en la zona.

MUERTES POR INANICIÓN Y DESNUTRICIÓN

Cinco personas más, entre ellas dos niños, han muerto de hambre y desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad del territorio. Las nuevas muertes elevan el número de fallecidos por las mismas causas a 227, entre ellos 103 niños, desde que comenzó la guerra, añadió.

Israel cuestiona las cifras de muertes por desnutrición comunicadas por el Ministerio de Sanidad del enclave dirigido por Hamás.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos dirigidos por Hamás irrumpieron por la frontera hacia el sur de Israel, mataron a 1200 personas y tomaron 251 rehenes, según cifras israelíes, el peor fallo de seguridad de la historia del país.

Desde entonces, la guerra terrestre y aérea de Israel contra el islamista Hamás en Gaza ha matado a más de 61.000 palestinos, ha dejado en ruinas gran parte del enclave y ha provocado un desastre humanitario con una grave escasez de alimentos, agua potable y refugio seguro.

Netanyahu, cuyos aliados ultranacionalistas de extrema derecha quieren que Israel se haga con el control de Gaza y la colonice, ha prometido que la guerra no terminará hasta que Hamás sea erradicada.

Un responsable palestino con conocimiento de las conversaciones de alto el fuego afirmó que Hamás estaba dispuesta a volver a la mesa de negociaciones.

Sin embargo, las diferencias entre las partes parecen seguir siendo grandes en cuestiones clave, como el alcance de la retirada militar israelí y las exigencias de desarme de Hamás, que ha descartado cumplir antes del establecimiento de un Estado palestino. Un diplomático árabe afirmó que los mediadores de Egipto y Qatar no han renunciado a reactivar las negociaciones y que la decisión de Israel de anunciar su nuevo plan ofensivo para la ciudad de Gaza puede no ser un farol, sino que ha servido para que Hamás vuelva a la mesa de negociaciones.

